Si rinnova, venerdì 21 settembre, la Castel Bike nel cuore di Udine. La manifestazione di mountan bike, giunta alla sua 19esima edizione, coinvolgerà i migliori specialisti della disciplina in un interessante circuito da ripetere più volte che, da piazza Libertà, vedrà gli atleti salire al Castello, percorrere l’anello del piazzale per poi scendere in piazza I Maggio, attraversare Porta Manin e via Manin e concludere davanti alla Loggia del Lionello in Piazza Libertà.

Le gare avranno inizio alle 20, dopo la chiusura dei negozi, per non ostacolare la vita commerciale della città. Il percorso sarà delimitato e segnalato per consentire al pubblico di assistere alle evoluzioni dei ciclisti.

Nel 2000 il Campione del Mondo Daniele Pontoni firmò il primo traguardo di questa manifestazione. L’albo d’oro riporta nomi illustri come Marco Bui, Martino Fruet, Luca Bramati, Claudio Cucinotta, Andrea Bravin, Denis Vogrig e Nadir Colledani, azzurro della Mtb e del ciclocross, nonché di Marco Ponta che firmò i traguardi del 2006, 2012, 2013 e 2017.

I giudici della Federciclismo e i cronometristi avranno il compito di stilare le varie classifiche dei concorrenti. La gara di Udine è la prova finale del Trofeo Castelli Bike Night, manifestazione che ha unito analoghe gare in notturna svoltesi a Gemona, Artegna e Tolmezzo. Anche in queste occasioni nei percorsi erano interessati i Castelli, legando così testimonianze di storia del nostro Friuli alla spettacolare specialità della mountan bike. Le premiazioni avranno luogo in piazza Libertà.

Organizzata dalla Ciclo Assi Friuli, la Castel Bike si avvale della collaborazione del Gruppo Alpini Udine Sud e della professionale presenza della Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale.