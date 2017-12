A Udine torna la Coppa del Mondo U20

Per il sesto anno consecutivo il PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 di Scherma. La massima competizione internazionale fa tappa per la 13esima volta in Friuli; prima di Udine, infatti, i migliori talenti della scherma mondiale si erano sfidati al Villaggio GeTur di Lignano Sabbiadoro. L’edizione numero 13 è da record: sulle pedane dell’impianto di Paderno saranno 618 gli atleti a contendersi i quattro titoli in palio sabato 6 e domenica 7 gennaio nelle gare di fioretto e spada, maschili e femminili.

La tappa udinese della Coppa del Mondo è stata presentata oggi nella sede della Regione alla presenza dell’Assessore Regionale allo Sport Gianni Torrenti, del Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso, del Presidente del Coni Regionale Giorgio Brandolin, degli Assessori allo Sport della Provincia di Udine Beppino Govetto e del Comune di Udine Raffaella Basana e del Presidente del Comitato Organizzatore di Udine 2018 Paolo Menis.

La gara – Udine apre il programma internazionale 2018 e sarà un test importante in vista dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani che quest’anno si terranno in Italia, a Verona. Come da tradizione, le delegazioni internazionali hanno preso d’assalto le strutture ricettive della città che nel prossimo weekend faranno segnare il tutto esaurito. Alcune nazionali, approfittando delle festività, arriveranno a Udine già nei primi giorni di gennaio per preparare la gara nelle sale scherma della Regione e del vicino Veneto.

I numeri e gli orari – Come detto, a qualche ora dalla chiusura delle iscrizioni, sono già 618 gli atleti certi di partecipare in rappresentanza di 41 Paesi, numeri da record per Udine (l’anno scorso gli atleti furono 450). Il programma si concentrerà sull’arma che maggiormente ha dato soddisfazioni al movimento azzurro, il fioretto, e sulla spada, senza dubbio la più praticata a livello mondiale. I primi a salire in pedana saranno i 184 spadisti sabato 6 dicembre alle 8.30, seguiti dalle 129 fiorettiste alle 10.30. Le finali con l’assegnazione dei titoli inizieranno alle ore 18, precedute dal Gran Galà con la cerimonia delle bandiere. Domenica 7 gennaio alle 8.30 toccherà ai fiorettisti - al via saranno in 167 - e alle 10.30 sarà la volta delle 138 spadiste. Le finali inizieranno alle 17.

Gli atleti - All’Italia, per qualità e tradizione, spetterà il ruolo di favorita in tutte e quattro le competizioni, ma grande attenzione andrà posta agli storici rivali di Russia e Francia, senza dimenticare la soprese provenienti da Paesi emergenti come, ad esempio, l’Egitto (l’anno scorso Mohamed Hamza fu bronzo nel fioretto) e Singapore con il talento di Amita Berthier sempre nel fioretto. Alcune nazionali arrivano a Udine per la prima volta: Libano, Qatar, Jamaica, Paraguay e Filippine.

Entrando nel dettaglio delle singole gare, nella spada maschile tireranno, tra gli altri, il numero 1 del ranking mondiale, il ceco Jakub Jurka, il numero 2 Valerio Cuomo (Italia), vincitore a Udine nel 2017 e argento ai Campionati del Mondo; e il numero 3 Egor Guzhiev (Russia). Il fioretto femminile vedrà impegnate la numero 1 del ranking Serena Rossini (Italia) e la numero 3 Leonie Ebert (Germania), oro a Udine nel 2017; l’italiana Martina Favaretto (11 del ranking) ha già trionfato due volte in stagione a Londra in settembre e a Bochum in ottobre. Nel fioretto maschile in pedana saliranno il numero 2 del ranking, il francese Roger Wallerand, il numero 5, il già citato egiziano Mohamed Hamza, il 6 Grigoriy Semenyuk (Russia) e il numero 8 Augusto Antonio Servello (Argentina), vincitore della tappa di Guatemala City. La spada femminile quest’anno parla decisamente italiano: le numero 1, 2 e 3 del ranking sono Federica Isola (vincitrice a Burgos nell’ultima tappa), Alessandra Bozza (vincitrice in Lussemburgo a inizio dicembre) e Beatrice Cagnin (seconda in Lussemburgo e terza a Udine nel 2017); a contendere loro la vittoria ci penseranno la Campionessa del Mondo Aliya Bayram (Francia) e la numero 5 del ranking la russa Anastasia Soldatova, oro a Udine nel 2017.

Portacolori Fvg – Sono quattro gli atleti del Friuli Venezia Giulia ad oggi certi di partecipare alla gara e tutti e tre saranno protagonisti domenica 7 gennaio. Alle 8.30 Alessandro Stella sarà impegnato nella gara di fioretto. Alessandro, nativo di Rive d’Arcano, è cresciuto sulle pedane dell’ASU Udine prima di “emigrare” a Padova e dalla scorsa stagione a Mestre alla corte del Maestro Matteo Zennaro. Alle 10.30 toccherà nella spada ad Anais Gon - prodotto del vivaio udinese, allieva dei Maestri Roberto Piraino e Fulvio Floreani - e Alessandra Segatto, pordenonese cresciuta all’ASU e dalla scorsa stagione a Treviso con il Maestro Flavio Puccini. Alessandra due stagioni fa, ancora diciassettenne, ha sfiorato il podio a Udine e quest’anno l’ha conquistato (medaglia di bronzo) nella prova di Laupheim in ottobre. Infine, è da considerarsi atleta regionale a tutti gli effetti l’austriaca Thordis Agath, allieva del Maestro Alessio Beltrame alla Fiore de’ Liberi di Cividale.

Tutte le informazioni sulla gare possono essere reperite al sito www.schermafvg.it; l’ingresso al PalaIndoor è gratuito.