Alle 3 Sere internazionali Città di Pordenone è stata la volta del Campionato italiano Derny Donne Open che, sulla pista del Velodromo Bottecchia, ha registrato una sfida all’ultimo giro, vinta sul filo di lana dall’emiliana Rachele Barbieri, condotta dal pilota plurititolato Cordiano Dagnoni. Barbieri, assieme a Letizia Paternoster, l’angelo biondo, simbolo del ciclismo tricolore, terza a Pordenone, ha lanciato un appello per salvare la disciplina. “Aiutateci”, hanno detto Paternoster. “Tra qualche giorno, partiamo per gli Europei di Glasgow. Siamo una nazionale coesa, vincente, battagliera, conquistiamo medaglie a ripetizione, ma non abbiamo più una pista. Il nostro patrimonio di medaglie, preparazione e vivaio rischia di scomparire. Per noi è un momento molto duro e triste. Ci dobbiamo dividere tra Fiorenzuola e il Vigorelli. Poi a settembre cosa succederà?”.

“Sono felicissima di questo tricolore – le fa eco Barbieri – ero venuta qui a Pordenone per tenermi in forma e ho vinto grazie alla sapiente direzione di Dagnoni. Ora pensiamo agli Europei, ma il periodo che si prospetta a partire dall’autunno sarà molto triste”.

La seconda delle quattro serate pordenonesi ha già registrato uno sconvolgimento in classifica: Andrea Guardini e Paolo Simon, coppia 1 targata Fondazione Friuli, sono i nuovi leader e oggi vestiranno la maglia biancorossa del Comune di Pordenone.

La serata si è aperta con la prova scratch, che prevedeva il cambio lanciato a metà gara, vinta dalla coppia 11 (Cantina Rauscedo) di Yacine Chalel e Joffrey Degueurce. A seguire, l’eliminazione riservata ai numeri rossi, che ha visto la vittoria di Riccardo Minali, coppia 3 (Prisma) che si è imposto davanti a Zanonello, coppia 8 (Unieuro Baviera) e Simion, coppia 1. Nel finale, la classica americana, corsa sulla distanza di 80 giri che ha visto trionfare la coppia 1, che spodesta Davide Plebani e Carloalberto Giordani, coppia 2 (Prisma), scesi in terza posizione alle spalle di Matteo Donegà e Filippo Ferronato, coppia 16 (Sport Hotel).

Questa sera in programma i Campionati italiani Derny Open maschili, le prove Uci Open e il Memorial Renato Battistella riservato agli Allievi.

Tutte le info su www.treserecittadipordenone.com