E’ un traguardo importante quello che, oggi, è stato raggiunto da Davide Zambon, noto cestista ronchese, tutt’ora residente a Begliano, che spegne le quaranta candeline. E, nonostante il lungo periodo passato a militare sui campi da Basket, non ha ancora perso la grinta ed il desiderio di continuare a giocare. Attualmente l’atleta bisiaco è impegnato tra le fina dell’Orzinuovi, in A2, ed è il più longevo giocatore di pallacanestro dell’intera area regionale in attività. Una sfida che continua, quella del giocatore che, dall’altro dei suoi oltre due metri, di squadre ne ha viste. Si parla di una formazione in un college americano, a Boston per la precisione, ma già a 14 anni la passione per la pallacanestro lo porta ad entrare nella Stefanel di Trieste, poi negli Stati Uniti ed infine il ritorno in regione, militando nella Snaidero di Udine, giocando anche in serie A1.

Non solo il basket, perché nel curriculum di Davide si trovano anche alcuni provini per diventare calciatore nell’Udinese e nell’Inter. Sposato da ben sedici anni con Francesca Vanon, prosegue la sua carriera in numerose località dello Stivale, tra cui Mestre, Ragusa, Rieti, Bergamo, Pavia e Pordenone. Anche con la Virtus Roma, due anni fa.

Una figura che, all’interno del panorama della pallacanestro italiana, spicca sempre, anche adesso che, con l’Orzinuovi, gioca assieme a numerosi altri professionisti. Anche se la Bisiacaria, la terra natia, lo fa spesso tornare alla base a trovare la famiglia, parenti ed amici, che lo ammirano e lo sostengono sempre nella sua passione e nel suo amore verso uno sport che gli continua a dare molta soddisfazione. E che gliene darà, nel futuro, ancora per molto tempo.