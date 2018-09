Il 20 settembre alle 19.30 al Palasport Carnera di Udine scatta la prima edizione di ‘Basket nel Cuore’, evento benefico organizzato da Cops - Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale per l’assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità – che vedrà sul parquet le formazioni udinesi Apu Gsa e Lbs Delser assieme alle associazioni di disabili intellettivi e fisici Il Mosaico di Codroipo, Schultz di Medea e Basket e Non Solo, che si cimenteranno anche in dimostrazioni di sport integrato.

Lo sport permette di unire e superare le barriere: questa la filosofia della manifestazione organizzata da Cops che, dal 2015, è impegnato a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, favorendone l’inclusione anche attraverso lo sport e, al contempo, a sensibilizzare la comunità sui temi della disabilità.

L'incasso dell'evento benefico, realizzato in sinergia con la Federazione regionale e provinciale di basket, contribuirà a sostenere le 11 realtà aderenti al Comitato (biglietto intero 8 euro e omaggio per disabili e tesserati Under 18 delle società cestistiche del territorio; Infoline 0432 42849 – info@comitatocops.org).

Cops è attualmente costituito da undici realtà - Anfamiv - Udine, Insieme si Può - Reana del Rojale, Hattiva Lab - Udine, Il Mosaico - Codroipo, Il Samaritan - Ragogna, Cooperativa Itaca - Pordenone, La Pannocchia - Codroipo, Comunità del Melograno - Pradamano, Comunità Piergiorgio - Udine, Fondazione Pontello– Majano e la Comunità di Rinascita – Tolmezzo - che gestiscono Centri diurni e residenziali per persone con disabilità (circa duecento), in convenzione con le Aziende sanitarie.

Cops rappresenta un'importante rete di riferimento per gli enti istituzionali e i tanti attori coinvolti nel tema della disabilità, tra cui famiglie, operatori, società civile, chiamati a condividere e portare il proprio contributo nel perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, attraverso azioni ed iniziative che favoriscano l'inclusione sociale a trecentosessanta gradi.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Udine, a cui si affianca il Comitato Sport Cultura Solidarietà, la Fondazione Friuli, Radio Spazio 103 e Servizi per il Terzo Settore.