Mancano pochi giorni al via della 12esima edizione del Città di Pordenone – Memorial Barattin, il torneo di pallavolo giovanile riservato alle categorie Under 13, 14 e 16 femminile, Under 14 e 16 maschile, che si giocherà a Pordenone e provincia da giovedì 29 a sabato 31 marzo.

L’evento è come sempre organizzato dalla società Insieme per Pordenone Volley, di cui è presidente Giovanna Della Barbara, con il patrocino dei Comuni di Pordenone, San Quirino, Fontanafredda, Roveredo in Piano, Maniago, Fanna e Montereale.

Inoltre come già accaduto nella precedente edizione, collaboreranno all’evento le associazione sportive di Chions Fiume Volley, Montereale, Spilimbergo e Zoppola.

“La 12esima edizione”, ha spiegato la presidente di Insieme per Pordenone, “sarà nuovamente uno degli eventi sportivi più importanti del panorama sportivo giovanile che vede coinvolti ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. L’entusiasmo e la volontà di rendere questa manifestazione sempre più importante, infatti, non mancano: anzi, anche nell’edizione 2018 le novità sono tante, come pure gli stimoli che ci portano a migliorare ulteriormente”.

La kermesse sportiva avrà nuovamente una veste internazionale, alla luce della presenza di otto team divisi a due a due nelle categorie U14 e 16 maschile e femminile, provenienti da Slovenia, Germania e Ungheria. A confrontarsi con loro ci saranno un gran numero di formazioni italiane, provenienti dal nord est. In totale saranno 66 le compagini partecipanti.

Le partite si disputeranno al Gallini e nelle palestre di via Vesalio, Borgomeduna Vallenoncello, Villanova, Zoppola, Fontanafredda, San Quirino, Fiume Veneto, Bannia, e Roveredo in Piano. Tra le novità dell’edizione 2018, la creazione di un Polo Pedemontano, dove giocheranno le categorie Under 14 maschile e femminile, negli impianti sportivi di Fanna, Maniago, Montereale, Spilimbergo.

Grazie al Città di Pordenone, nel week end pre pasquale, saranno infatti oltre 700 le persone che pernotteranno a Pordenone e provincia, riempiendo 12 differenti strutture alberghiere.

Sempre dal punto di visto turistico, anche quest’anno prima della tradizionale cerimonia d’apertura, in programma giovedì 29 marzo in piazza XX settembre alle 17.30, l’organizzazione in collaborazione con l’associazione Gommonauti Pordenonesi propone un tour naturalistico in battello sul fiume Noncello e la visita guidata del Centro Storico. Mentre nella giornata di venerdì, i partecipanti al torneo potranno apprezzare le bellezze del Museo dell’Arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago, la Centrale Idroelettrica di Malnisio e la visita a piedi di Fanna.

La dodicesima edizione del Città di Pordenone racchiude un viaggio, colmo di sorprese per lo sportivo che partecipa. Oltre all’aspetto sportivo e turistico l’organizzazione, non ha voluto tralasciare l’aspetto sociale, organizzando anche per questa edizione il Volley party in programma venerdì sera al centro commerciale Meduna, dove tutti avranno modo di confrontarsi fuori dai campi da gara.

LE SQUADRE

Under 13 Femminile: Alpirod Ponte (Bl), Volley Cappella Maggiore (Tv), Juvenilia Nera (Ud), Est Volley (Ud), Rojalkennedy (Ud), Julia Volley Fincantieri (Go), Snoopy Cordenons (Pn), Cfv Bluenergy (Pn), Cassa Rurale Fvg Fiumicello (Ud), Juvenilia Verde (Ud), Ati Nord Est Ronchi (Go), Pordenone Volley (Pn), Palsus U13 Pink (Tv), Stella Volley (Ud).

Under 14 Femminile: Julia Volley Staranzano (Go), Cfv Al Torcio (Pn), Rojakennedy Blu (Ud), P.C.A. Automazioni Cordenons (Pn), Julia Volley Fincantieri (Go), Raminelli Zoppola (Pn), Rojalkennedy Gialla (Ud), Luka Koper (Slovenia), Laguna Volley (Ve), Tsv Muehldorf (Germania), Cfv Statale 13 (Pn), Palsus U14 Light Blue (Tv), Aiello&Partners Coselli (Ts) Pordenone Volley(Pn), Aurora Fast Lady, Tranfor (Pn).

Under 14 Maschile: Libertas Pasian Di Prato/Martignacco (Ud), Šz Soča Apd (Go), Tsv Muehldorf (Germania), Cqt Pordenone (Pn), Lubliana Volley (Slovenia), Volley Boys (Ve)

Vg Modena Volley (Mo), Kosmos Volley (Tv), Pool Prealpi (Tv), Libertas Martignacco (Ud).

Under 16 Maschile: Tsv Muehldorf (Germania), Rappresentativa Treviso Belluno (Tv), Agora’ Miranese (Ve), Lagaris Volley (Tn), Libertas Pasian Di Prat/Martignacco (Ud), Pallavolo Motta (Tv), Cqt Pordenone (Pn), Olympo Volley (Tv), Šd Braslovče (Slovenia), Volley Boys (Ve).

Under 16 Femminile: Julia Volley Fincantieri (Go), Luka Koper (Slovenia), Olympo Volley (Tv), Bdse – Emericus (Ungheria), U.S. Azzurra (Go), Palsus U16 Red (Tv), Rojalkennedy (Ud), U.S. Cordenons (Pn), Est Volley (Ud), Dream Team U16 (Tv), Santa Giustina (Bl), Pordenone Volley (Pn), Stella Volley (Ud), Volley Lupino U16 (Tv), Libertas Pronto Auto (Ud), Volley Marocco (Tv).