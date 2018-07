"Ancora una volta la nostra regione è teatro di grandi manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale". Ad affermarlo l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Torneo Atp Challenger Dolomia Tennis Cup - Internazionali del Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà dall'11 al 19 agosto all'Eurosporting di Cordenons.

"Un evento consolidato - ha rilevato Gibelli - giunto ormai alla 15esima edizione, che rappresenta la vetrina tennistica più importante della regione e anche una delle prime a livello nazionale. Non a caso ogni anno il torneo viene scelto da giocatori che orbitano nella top 100 mondiale. Merito anche del montepremi che, grazie all'impegno dell'Eurotennis Club - Eurosporting di Cordenons e della direttrice del torneo Serena Raffin, ha raggiunto i 64.000 euro, oltre all'ospitalità".

"Anche quest'anno il torneo non sarà da meno con un tabellone di 32 giocatori con 8 teste di serie per il singolare maschile e 16 coppie con 4 teste di serie nel doppio maschile. Da assessore allo sport mi preme sottolineare il coraggio che ha avuto fin da subito l'ideatore della manifestazione, che si è lanciato in un'avventura che è cresciuta sempre di più. Perché sport - ha concluso l'assessore Gibelli - significa anche attrattività che porta turismo e che contribuisce ad alzare il nostro Pil, e quindi benessere per tutti".

“Rinnoviamo con soddisfazione il nostro supporto all’Eurosporting di Cordenons nel lancio di questa nuova edizione del torneo internazionale Atp Challenger - dichiara Gilberto Zaina, amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana srl – dall’11 al 19 agosto il grande tennis si incontrerà a Cordenons e noi saremo in prima fila. Acqua Dolomia fornirà il giusto apporto di sali minerali e ossigeno libero per idratare i giocatori di alto livello che si sfideranno in questa edizione”.

Per l’occasione Acqua Dolomia organizza un contest fotografico #ILoveTennis offrendo una divertente opportunità per gli spettatori dell'Atp Challenger 2018, che potranno testimoniare la propria passione per il tennis e la presenza di Acqua Dolomia sui campi di terra rossa dell’Eurosporting Club. All'autore dello scatto più votato, durante tutta la giornata della finale, domenica 19 Agosto, verrà offerta la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva, tra piscina, backstage, tribuna vip e gadget della manifestazione.

Le modalità di partecipazione al contest sono disponibili su www.acquadolomia.it