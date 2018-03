Forni di Sopra sta già respirando un clima di festa e grande attesa per l'evento più folle dell'inverno in Friuli Venezia Giulia. La Crazy Bob, giunta alla sua X Edizione è entrata nel vivo e domani, domenica 4 marzo, vivrà la sua giornata clou con la sfida tra i bob e le slitte auto-costruite.

Nell'area che ospiterà l'evento, la zona di Davost, dopo l'apertura di ieri del Crazy Village Food, c'è già un grande brulicare di persone con i componenti le squadre in gara che stanno arrivando con i loro mezzi, frutto di un laborioso e creativo ingegno alimentato nelle scorse settimane. Si iniziano già ad intravedere vere e proprie perle meccaniche di fantasia e goliardia che domani scenderanno il tracciato di gara testandosi in qualità, resistenza, simpatia e umorismo.

Sono ben 35 i gruppi partecipanti, provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia (da Trieste sono in partenza due pullman con i tifosi al seguito della squadra di Prosecco), dal Veneto e anche dalla Toscana, in particolare da San Vincenzo in provincia di Livorno. Tutti gli alberghi e le strutture ricettive di Forni sono al completo e per la giornata di domani, che si preannuncia baciata dal bel tempo, è atteso un pubblico di 8 mila persone. Del resto il tam tam di queste settimane sui social si è fatto sentire, e i 40 minuti di distanza da Tolmezzo non sono certo un problema.

Proprio per garantire la perfetta riuscita della manifestazione, da una settimana a questa parte gli organizzatori stanno lavorando senza sosta per preparare al meglio il tracciato di gara sulla neve con tutti i crismi della sicurezza e della spettacolarità oltre all'area della manifestazione pensata per far godere a tutti la folle discesa dei mezzi. Grande impegno anche del personale di PromoTurismo Fvg e del Comune di Forni di Sopra che ha provveduto a liberare dalla neve grandi spazi in maniera tale da accogliere al meglio le auto con parcheggi capienti, dedicati anche ai camper. Si intravede inoltre già ottima qualità nel villaggio dedicato alla gastronomia e all'intrattenimento che stasera, dopo l'accettazione e le verifiche sui mezzi, lascerà spazio alla musica con il Crazy Bob Party dalle 20.

Domani, domenica, le operazioni di preparazione dei mezzi inizieranno alle 10, la partenza quindi è stata fissata per le 10.30, così da consentire a tutti di recarsi prima ai seggi per le elezioni. Uno alla volta tutti i bob avranno il loro momento di celebrità, poi dalle 12.30 ritornerà il Crazy party e le premiazioni. In palio il Trofeo assoluto “Crazy Bob 2018” che sarà deciso dalla giuria qualificata, quindi il premio della critica intitolato a Corrado Minigher; il premio al bob che avrà fissato il tempo più veloce, quello per i più lenti ed ancora il miglior tempo medio, infine il premio Simpatia.

Crazy Bob è su internet al sito www.crazybob.it e sui social, con la pagina Facebook, Istagram e YouTube.