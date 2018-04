Tutto è pronto per dare il via alla sesta Ecomaratona del Colliobrda, un programma di gare competitive per veri atleti al quale si affiancherà un ricco calendario di appuntamenti alternativi. Pensata anche per i meno sportivi infatti, la scoperta del Collio passerà attraverso esperienze degustative e conviviali. Momento imperdibile sabato 21 aprile alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cormòns sarà lo showcooking con prodotti agroalimentari Aqua elaborati dallo chef Paolo Zoppolatti dello storico Ristorante ‘Al Giardinetto’ di Cormòns, volto televisivo spesso ospite de ‘La Prova del Cuoco’. La partecipazione gratuita (max 75 posti) ma è necessaria l'iscrizione su https://showcooking-chef-paolo-zoppolatti.eventbrite.it

Il mondo dello sport incontra così quello dell’enogastronomia condividendo un percorso comune fatto di passione e impegno.

GARA COMPETITIVA. Corsa competitiva che domenica 22 aprile unirà i territori dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Brda (Slovenia), San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli permettendo di scoprire la viticoltura eroica della cantina più grande della Slovenia (Klet Brda), il Castello di Dobrovo, tra i vigneti dei famosi vini bianchi del Collio, il Bosco di Plessiva, la cantina Ronco dei Tassi, l’acetaia Sirk della Subida, la cantina Russiz Inferiore, il Castello di Spessa e la cantina Schiopetto. Tutte le informazioni su regolamento e modalità di iscrizione sul sito ufficiale www.colliobrdatrail.it

NON COMPETITIVE. Anche ai meno allenati avranno la loro occasione a passo ‘slow’ e nella stessa giornata di domenica 22 aprile potranno partecipare alla sesta Camminando nel Collio. Tre percorsi ludico-motori non competitivi a passo libero, incluso il nordic walking, rispettivamente di 3, 6 e 12 chilometri su percorsi collinari prevalentemente sterrati aperte a tutti coloro; singoli, gruppi e famiglie con bambini che vogliano scoprire Cormòns e i suoi dintorni dimenticando traffico e auto. Partenza libera dalle 9 alle 10 da piazza Libertà.