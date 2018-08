"Per me questa sarà la stagione della rinascita". Ne è certa Emma Errico, uno dei neo acquisti del Tavagnacco, che arriva in Friuli dopo un Campionato travagliato con il Ravenna, chiuso con una retrocessione. "Gli obiettivi sono molti, ma non li dico per scaramanzia – dice la centrocampista classe 1994 –. Sono venuta al Tavagnacco per rimettermi in gioco e mettere a disposizione della squadra quello che posso dare. Sono qui per imparare, dal mister e dal gruppo, e fino dall’inizio mi sono messa a disposizione. La cosa che mi interessa di più è lavorare, perché sono dell’idea che il lavoro paga sempre".

Il Tavagnacco ha iniziato la nuova stagione da una decina di giorni. Ecco quali sono le sensazioni di Errico: "Stiamo lavorando bene, il mister sta curando ogni particolare. Il gruppo si sta amalgamando, dentro e fuori dal campo. Sarà una stagione lunga e dura, e credo che essere un gruppo potrà darci una mano. Potremo raggiungere i nostri obiettivi – conclude – solo lavorando e dando il massimo".