Al rally del Friuli Venezia Giulia la partnership aveva funzionato, visto anche il quarto posto assoluto finale. Ora la collaborazione si ripete. Hyundai Slovenia e Friulmotor sono pronte a lavorare ancora una volta assieme a supporto di Luca Rossetti. La filiale del Tricorno della casa coreana, con il team di Manzano, saranno impegnate nuovamente con il tre volte campione europeo al Rally 2 Valli, gara in programma in provincia di Verona il 12 e 13 ottobre e valida come ultima tappa del Campionato italiano di specialità.

La “replica” dopo la prima all’Alpi Orientali era già in calendario. Non si sapeva, però, in quale gara trasmetterla: se a quella scaligera o al Rally di Como, round conclusivo del Campionato italiano Wrc. Si è optato per la prima, che mette in palio lo scudetto di specialità.

“Il lavoro svolto al rally del Fvg era stato molto positivo, non avevamo alcun dubbio – è il commento della famiglia De Cecco -. Per questo siamo lieti di completare il progetto al Rally 2 Valli, con l’obiettivo di conquistare un bel risultato. Rossetti è un pilota esigente ma forte e veloce ed è un onore lavorare per lui”. La due giorni veronese sarà preceduta da una giornata di test. Friulmotor, scuderia con cui già corre nel campionato nazionale del Tricorno con Hyundai Slovenia, sarà supportata a livello tecnico da Hyundai Motorsport Customer Racing. Metterà a disposizione del driver pordenonese il suo know-how derivato dagli oltre vent’anni di esperienza nelle corse.

Rossetti, classe 1976, già campione italiano nel 2008, è il vincitore dell’edizione 2017 del Rally 2 Valli. Nella parte finale di stagione si è aggiudicato per la seconda volta di fila l’Irc (serie organizzata da Pirelli), arrivando primo in tre round su quattro con una Skoda Fabia R5 (Lirenas, Taro e Coppa Valtellina), e recentemente ha conquistato il successo al Rally Città di Bassano a bordo di una Citroen Ds3 Wrc. Nell’impegno veneto sarà navigato da Eleonora Mori.