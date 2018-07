A Tolmezzo sono ufficialmente scattati i Preworlds, le ‘prove generali’ per il Campionato mondiale di deltaplano, assegnato nel 2019 al Friuli Venezia Giulia. Dal 27 luglio al 4 agosto, 150 tra i migliori specialisti internazionali di questa disciplina si daranno battaglia sui nostri cieli, con decolli e atterraggi in tutta la regione, ma anche nelle vicine Austria e Slovenia.

Il test fa parte del protocollo internazionale ed è pensato per permettere ai piloti di conoscere il campo di gara con un anno di anticipo rispetto all’evento iridato e agli organizzatori - Federation Aeronatique Internationale, Aeroclub Italia, Lega Piloti e Flyve srl di Suan Selenati e Bernardo Gasparini – di mettere a punto tutti gli aspetti della logistica.

LOCATION. I campioni spiccheranno il volo da alcuni dei punti più suggestivi del Fvg, come il Monte Crostis, il Passo Pura, il Monte Cuarnan e il Monte Valisi, senza dimenticare località note anche per altri sport come lo Zoncolan o il Piancavallo, sconfinando fino alle slovene Nova Gorica e Tolmin e all’austriaco Emberger Alm.

Gli arrivi, invece, toccheranno Cercivento, Bordano e Travesio, con ulteriori spazi a Tarvisio, Ampezzo, Enemonzo, Aviano, Lignano e Grado, ma saranno interessate anche le slovene Aidussina e Kobarid e l’austriaca Greifenburg.

EVENTI. Alle competizioni quotidiane, si affianca un ricco programma di eventi collaterali, all’insegna della musica e del divertimento, che consentirà a tutti di avvicinarsi al volo libero grazie ai ‘battesimi dell’aria’. Il cuore pulsante della manifestazione sarà in piazza XX settembre a Tolmezzo, dove ogni giorno si potranno incontrare i piloti e seguire le task sul maxischermo. Nell’arco dell’intera settimana, poi, si succederanno concerti, dj-set, aperitivi a tema, esibizioni, laboratori e intrattenimento per grandi e bambini, che potranno imparare tutti i segreti del volo. Non mancheranno un’area Expo e una fornita zona ristoro, dove poter assaggiare i prodotti tipici del territorio.

Programma completo su www.italy2019.com