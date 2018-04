Venti appuntamenti culturali, sportivi e musicali costituiscono il ricco programma della 22esima edizione delle “Giornate di Sport Cultura e Solidarietà”, la kermesse a favore dell'integrazione presentata stamattina e promossa dal Comitato Aics di Udine in collaborazione con l'amministrazione, l'Istituto Comprensivo e le associazioni di Tavagnacco.

Giocatletica e Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics, “Settimana dell'Arte”, lezioni-concerto, dimostrazioni di sport integrato, festival musicale, festa dei diciottenni e tornei interfrazionali di calcio e pallavolo, sono solo alcune delle iniziative che nei mesi di maggio e giugno coinvolgeranno oltre duemila persone nell'ambito della kermesse che, come ha ricordato il responsabile organizzativo Giorgio Dannisi, grazie ad un forte sistema di rete sul territorio, ogni anno si arricchisce di contenuti che, declinati in varie forme, promuovono i valori della cultura sociosolidale.

Plauso per la bontà dell'iniziativa è stato espresso dal Sindaco Gianluca Maiarelli e dall'Assessore Giulia Del Fabbro che hanno sottolineato come questa iniziativa permetta di implementare la costruzione di una comunità coesa ed inclusiva, capace di far sperimentare in modo diretto il valore della solidarietà ai giovani, a cui da sempre viene riservata particolare attenzione unitamente al mondo dei disabili.

Come hanno ricordato Nicola Tosolini e Anna Mindotti, Vicepreside e referente degli appuntamenti musicali dell'istituto comprensivo, da sempre la scuola promuove progetti ed iniziative formative che valorizzano le diversità e la solidarietà.

Testimonial della manifestazione Anna Flaibani e Antonio Tarondo, atleti master over 90 e over 80, pluri titolati anche a livello europeo, che hanno invitato i ragazzi a praticare sport anzitutto come fonte di divertimento e di benessere, ma anche di unione, crescita e condivisione anche con le persone diversamente abili.

Tutte le manifestazioni, patrocinate dal Comitato Sport Cultura Solidarietà, dalla Nuova Atletica Tavagnacco e dalla Nuova Atletica dal Friuli, sono a ingresso gratuito.

