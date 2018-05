Dopo le emozioni del centenario, torna in pista il Giro d’Italia, al via domani, venerdì 4 maggio, per la prima volta da Israele, che ospiterà le prime tre tappe collegando idealmente due città ricche di storia, Gerusalemme, alla partenza, e Roma, che incoronerà la maglia rosa dopo 3.563 chilometri, con poche crono e tante salite.

La prima tappa del 101esimo Giro d'Italia è dedicata a Gino Bartali, l'ex campione che ha ricevuto la nomina di "Giusto tra le nazioni" il 10 ottobre 2003, tre anni dopo la sua scomparsa. Il suo nome è inciso sul Muro d'Onore nel Giardino dei Giusti nel Memoriale dello Yad Vashem a Gerusalemme. In occasione della prima grande partenza del Giro fuori dall'Europa, il grande ciclista italiano è stato reso cittadino onorario di Israele. Il presidente dello Yad Vashem, Avner Shalev, ha consegnato il certificato di cittadinanza commemorativa alla nipote del campione Gioia Bartali, alla presenza dell'Ambasciatore Italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, e del Presidente Onorario del Comitato Grande Partenza Israele, Sylvan Adams.

QUI IL PERCORSO COMPLETO.

Il Fvg anche quest’anno sarà protagonista il 19 e 20 maggio, con due tappe all’insegna delle salite. Si parte sabato con un gran ritorno, la San Vito al Tagliamento – Zoncolan, per proseguire domenica con la Tolmezzo – Sappada, per la prima volta in Friuli.

I PROTAGONISTI. Tom Dumoulin: "Non sarebbe la fine del mondo se andassi male nella crono di apertura, ma sarebbe bello ottenere un buon risultato è magari vincerla. Non ho ancora visto il percorso, sulla carta sembra vallonato dunque adatto a me. La mia prima impressione di Israele è stata buona. Sono arrivato ieri sera e non ho resistito al desiderio di visitare Gerusalemme, ho preso una bici e sono andato a fare un giro nelle città vecchia. La gente mi guardava in maniera un po' strana perché avevo vestiti normali e una bici da corsa... Un anno dopo la mia vittoria al Giro, la differenza è il modo in cui la gente mi guarda ma io non sono cambiato. Forse all'inizio di stagione volevo far vedere a tutti quanto ero forte, volevo vincere ma le cose non sono andate bene. Ho riflettuto sulla mia situazione e ormai sono molto più fiducioso in me stesso rispetto a qualche mese fa. Ho anche imparato dall’esperienza dell'anno scorso come superare le difficoltà. Non ho provato le tappe di montagna di questo Giro".

Team Sky, Chris Froome: "Partecipare al Giro d’Italia è stata una decisione presa con la squadra durante l’inverno. Sono passati quasi dieci anni dal mio esordio nella corsa del paese che mi ha accolto da neo professionista con la Barloworld e per la prima volta torno per vincere quest’evento. È una motivazione enorme provare a vincere tre grandi giri di fila. Dalle sensazioni che ho avuto al Tour of the Alps mi sento pronto, ma non posso prevedere il risultato che ci sarà fra tre settimane. Ho una squadra estremamente completa per tutti i momenti di corsa. Non mi baserò solo sulle crono per puntare alla Maglia Rosa. È una corsa che prevede tutti i tipi di terreno. Sono felice di essere andato a guardare certe tappe come lo Zoncolan e la crono (in Trentino). Conoscevo già il Colle delle Finestre. Ci sarà corsa dura. Eravamo preoccupati per la sicurezza prima di venire in Israele ma qui è tutto fantastico. Stamattina siamo andati in bici con i ragazzi della squadra juniores israeliana. Spero che la partenza del Giro sia di ispirazione per i giovani ciclisti locali e che qualcuno di loro diventi un campione del futuro".

UAE Team Emirates, Fabio Aru: "Siamo arrivati in Israele ieri e abbiamo potuto notare che la temperatura è abbastanza alta. Dovremmo fare attenzione all'idratazione. Sulle strade della seconda e della terza tappa il vento sarà un elemento da non sottovalutare. La crono di apertura presenta dei saliscendi: non sarà facile. Avevo un grande desiderio di tornare al Giro. È un punto cruciale della mia carriera: il momento giusto per vincerlo. Non mi sono mai sentito giovane come ciclista perché quasi sin dall'inizio della mia carriera, nel 2014, ho corso con molta responsabilità sulle spalle, anche se l’ho fatto senza stress. Nella mia squadra sento l’armonia e la serenità per far bene. Ci sono più o meno quindici corridori per la generale. Oltre ai vari Pinot, Pozzovivo e Lopez, che erano in gran forma al Tour of the Alps con Froome in una condizione simile alla mia, Chaves, Yates, Bennett e Woods sono tra gli scalatori da tenere d’occhio. Non penso che saranno lo Zoncolan o lo Jafferau a decidere la corsa, saranno tutte e 21 le tappe".

Groupama-FDJ, Thibaut Pinot: "Questa è la mia prima visita in Israele e sono piacevolmente sorpreso da quanto è bello. Fa caldo e questo non è l'ideale per le mie caratteristiche. L’anno scorso sono arrivato a 1’20’’ da Tom Dumoulin: un distacco che avevo accumulato a cronometro ed a causa di una lieve malattia la seconda settimana. Quest’anno spero di non perdere tempo inutilmente e poter puntare al podio. È bello avere vinto il Tour of the Alps battendo Froome, Lopez ed altri ma la forma di ciascun corridore può cambiare molto nei quindici giorni che precedono un grande giro. Non mi lascio entusiasmare da questo risultato anche se ora forse i miei rivali mi prenderanno più sul serio. L'importante per me è di essere in gran forma per attaccare sulle montagne".

Quick - Step Floors, Elia Viviani: "È un'esperienza molto positiva quella di cominciare il Giro in Israele. Una delle bellezze del ciclismo è di portarci in posti del mondo molto diversi. Sono felicissimo di essere qui a Gerusalemme, una città bellissima e ricca di tanta storia. Devo ancora scoprire il percorso della crono inaugurale prima di decidere se la correrò a tutta con l’obiettivo di prendere la Maglia Rosa nei giorni successivi o mantenere le forze per le due tappe seguenti, che voglio vincere. Ormai sono abituato a correre nel deserto e sono fiducioso di continuare con lo stesso passo. Sono qua con l’intenzione di portare il Giro al termine dopo averlo abbandonato dopo soli otto giorni l'ultima volta. Non voglio che succeda ancora. Uno scenario favoloso ci aspetta a Roma per l’ultima tappa. È una motivazione in più per superare le tappe di montagna. Ogni volta che prendo il via al Giro, voglio la maglia ciclamino, anche se il mio primo obiettivo è di vincere una o più tappe. Firmerei per raggiungere Roma con tre vittorie e la maglia ciclamino".

Trek-Segafredo, Gianluca Brambilla: "Per me è un po' strano arrivare al Giro d’Italia con così pochi giorni di corsa nelle gambe. Dopo l’Abu Dhabi Tour sono stato fermo per venti giorni per colpa della polmonite. Poi mi sono allenato bene e non sono ritornato in gara prima del Giro della Croazia. Qui punto alla classifica generale. Come già dimostrato in passato, preferisco vincere una tappa piuttosto che piazzarmi oltre il decimo posto. Comincio con l’obiettivo dei top 10 e se non funzionasse, penso di avere nelle gambe una vittoria di tappa".