La 46esima edizione del Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia CsaiIn si terrà dal 9 all’11 agosto 2019. Nevio Cipriani, patron dell’evento friulano che si tiene sotto l’egida di CsaIn ha reso nota oggi la data della prossima edizione della gara a tappe che conserva il format, tre tappe, dell’edizione che si è chiusa 12 giorni fa a Venzone.

“Voglio ringraziare i 125 ciclisti che hanno partecipato alla gara di quest’anno, i sindaci e le pro loco dei comuni di Palmanova, Montenars e Venzone, l’ente di promozione sportiva CsaIn, il collegio di giuria presieduto da Elisa Cinzia Zoggia, la direzione di corsa con Giampiero Bonato, il giornalista Fabio Molinari e tutti i volontari e associazioni che hanno fornito i servizi. Organizzare una gara a tappe come la nostra è sempre più difficile e impegnativo – sottolinea Cipriani – ringrazio le aziende che ogni anno sostengono la nostra opera organizzativa e seguono con interesse l’evento".

"Quest’anno oltre cinquanta persone tra accompagnatori e familiari hanno scelto il Friuli per condividere l’emozione della partecipazione dei propri cari, ma anche per conoscere questa splendida regione, le sue bellezze architettoniche e naturali. Nel 2019 cercheremo di strutturare proposte turistiche articolate, per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti ciclisti e accompagnatori. Noi crediamo nel Giro, come volano per il turismo e la promozione del territorio e siamo aperti a collaborazioni con aziende private per la crescita dell’evento e il coinvolgimento di tutti i settori che rappresentano il mondo amatoriale”, conclude Cipirani.