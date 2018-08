Conto alla rovescia per l’ormai tradizionale Trieste-Gorizia-Udine, gara ciclistica riservata alla categoria Allievi (Under 17) che domenica 2 settembre festeggia la sua 26esima edizione. All’evento hanno già dato la adesione diverse squadre, tra cui la nazionale austriaca, la rappresentativa croata, la squadra della Stiria, importanti Club del Veneto e tutte le società del Fvg.

La spettacolare partenza da piazza Unità sarà preceduta da una cerimonia che vedrà una rappresentanza degli atleti e i bersaglieri della Sezione Enrico Toti di Trieste rendere omaggio al Monumento dei Bersaglieri posto sulle Rive. Un doveroso omaggio ai fanti piumati in occasione del Centenario della Grande Guerra.

Partenza alle 10 e attraversamento della città e del lungomare di Barcola, per giungere al bivio Miramare dove ci sarà il via ufficiale. Si percorrerà la Costiera, con i concorrenti già impegnati sui pedali. Significativo, nella ricorrenza della Grande Guerra, il passaggio a San Giovanni di Duino dove il Monumento ai “Lupi di Toscana” ricorda il sacrificio dei giovani studenti sul monte Ermada. La gara si dirigerà poi verso il “Vallone” per raggiungere Doberdò del Lago, nel Carso goriziano, lambendo una zona di ricordi e testimonianze di storia.

Poi, costeggiando un confine ormai cancellato da una reciproca amicizia, cui anche lo sport ciclistico ha contribuito, sarà attraversata Gorizia, sempre nobile e ospitale, passando per il Ponte Ragazzi del ‘99 sull’Isonzo. Lasciata la provincia isontina, si attraverserà lo Judrio. Poi, attraverso San Giovanni al Natisone e Manzano, il tracciato porterà la gara sui Colli Orientali di Buttrio. La salita del castello sarà il trampolino verso il traguardo. Attraversato il Torre, la gara entrerà a Udine da viale Palmanova. Dopo una lunga pedalata all’ombra dei platani, i concorrenti dal Cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato potranno intravvedere lo striscione di arrivo, posto in viale Leopardi.

Dopo 80 chilometri di gara, il vincitore potrà scrivere il suo nome nella speciale classica che, attraverso lo sport e il ciclismo, unisce le tre province regionali.