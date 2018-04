L'Apu Gsa comunica con soddisfazione l’ingaggio del giocatore americano Troy Caupain, play di 193 centimetri, nato a New York il 29/11/95. Troy Caupain arriva dai Lakeland Magic di G League, franchigia affiliata agli Orlando Magic, dove ha raccolto una media di 15.6 punti, 7.5 rimbalzi e 5.8 assist a partita in 50 gare disputate. Nasce all’high school come giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli sul perimetro, ma al college, a Cincinnati, diventa un vero e proprio playmaker. Può fregiarsi di un’ottima taglia fisica che gli permette di accoppiarsi anche ad avversari fisicamente più tosti.

Ottimo decision maker, seleziona bene i tiri e ha visione di gioco. Difensivamente arcigno, proviene da uno dei sistemi difensivi più strutturati della Ncaa, è avvezzo a difese che richiedono collaborazione di squadra e senso tattico individuale. Con tale operazione l’Apu Gsa ha inteso mettere a disposizione di coach Lino Lardo un importante innesto da giocarsi nella corsa ai playoff e auspicabilmente nei playoff stessi. Sarà compito di coach Lardo scegliere di partita in partita gli stranieri da impiegare.

“Dopo la sconfitta di sabato abbiamo fatto quadrato e la decisione è stata di procedere secondo tre punti cardine”, spiega il presidente Alessandro Pedone. “Confermare Lardo alla conduzione della squadra, mandare in ritiro il gruppo da venerdì nelle Marche e accelerare l’acquisto di una combo americana anche in alternativa a Veideman. Era da più di un mese che tenevamo sotto controllo il mercato statunitense e la G League particolarmente, pronti a intervenire nel caso di necessità. Nel weekend pasquale abbiamo deciso di accelerare i tempi e chiudere con questo giocatore che ha fatto benissimo in G League e che arriverà in piena forma, avendo appena disputato i playoff. Riteniamo che Caupain possa aiutare la squadra a migliorare le prestazioni e vincere le partite che ci servono per qualificarci ai playoff. Con questa mossa tentiamo lo scacco matto”.

“Ringrazio la società che ha voluto mettere a disposizione una nuova pedina nel momento cruciale della stagione”, commenta coach Lino Lardo. “Le referenze su Caupain sono importanti e mi inducono a pensare che ci possa aiutare nella corsa ai playoff, che ci possa portare l’energia e la pericolosità offensiva di cui abbiamo bisogno in questo momento di difficoltà. Dati i tempi stretti dei prossimi incontri è fondamentale che il giocatore si inserisca subito e riesca a incidere immediatamente aiutandoci nel compito di raggiungere il nostro obiettivo”.