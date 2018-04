La Rugby Udine Union Fvg è uno dei testimonial sportivi dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi negli impianti di viale XXV Aprile, nuovo quartier generale della società bianconera, si è tenuto un incontro informativo durante il quale i volontari di Admo Fvg hanno spiegato agli atleti Seniores l'iter da seguire per diventare donatori. Un'opera di informazione e sensibilizzazione che certamente darà i suoi frutti.

Se fino a qualche tempo fa l'opera di proselitismo di Admo alla ricerca di nuovi potenziali donatori si risolveva nelle sale prelievi o comunque all'interno delle strutture ospedaliere, oggi la nuova filosofia dell'Associazione è di andare tra la gente, nelle piazze, nelle scuole, nei palazzetti e nei campi sportivi. “Vogliamo incentivare il più possibile le manifestazione outdoor – spiega Paola Rugo, vice presidente di Admo Fvg – dove peraltro è possibile raccogliere nuove adesioni di donatori attraverso il tampone salivare, al posto del classico prelievo di sangue, sempre ovviamente raccolto da personale medico, supportato dai volontari Admo (sono una cinquantina in Friuli Venezia Giulia).

Nel frattempo la serie A è alle strette finali. Alla formazione bianconera restano due impegni, entrambi casalinghi. Domenica 29 (alle 15.30) ospiterà sul rettangolo dell'Otello Gerli l'As Rugby Milano, con la quale i friulani si imposero all'andata per 31 a 35. Sarebbe questo l'ultimo turno di campionato, ma Bombonati e compagni devono recuperare anche la partita d'andata con il Parabiago (affrontato domenica scorsa), rinviata a suo tempo su richiesta della squadra lombarda, riprogrammata per domenica 6 maggio a Udine.

Anche la C1 in casa, sabato, alle 19, contro i Grifoni di Oderzo, fanalino di coda, per consolidare il secondo posto in classifica.

Sempre sabato, alle 17, sempre al Rugby Stadium, ci sarà l'Under 14 , che ospiterà la Tarvisium Treviso (ore 17). In panchina, insieme ai tecnici Cittaro, Barella e Rigutti, ci sarà anche il coach della prima squadra Mike Dwyer.

Infine il minirugby sarà impegnato domenica al Torneo di Mirano (Ve).