Estate finita, si ricomincia a sudare sul parquet perché fra poco più di un mese bisogna farsi trovare pronti per l’inizio del campionato. Questa sera, al PalaBenedetti, si è aperta ufficialmente la stagione 2018/2019 della Libertas Basket School che, per il quinto anno consecutivo, sarà targata Delser.

Tante le novità per la formazione udinese: una su tutte riguarda la panchina con l’arrivo di coach Francesco Iurlaro, fresco dall’esperienza in azzurro con la nazionale U18 femminile all’Europeo di inizio agosto, che insieme all’assistente Stefano Tomat guiderà la squadra nel nuovo campionato di A2.

Tra partenze e arrivi, il roster della Libertas si presenta al via del nuovo anno sportivo con importanti new entry. Oltre alle confermate Caterina Bianco, Eva Da Pozzo, Elisa Pontoni, Vanessa Sturma, Carlotta Rainis, Isabel Romano e capitan Debora Vicenzotti, anche Elena Vella, classe 2000 proveniente da Battipaglia (A1), e Ana Ljubenovic si aggiungono alla famiglia Basket School; quest’ultima, però, raggiungerà le compagne solo venerdì mattina. Al gruppo senior si aggregano anche alcune under: Claudia Zanelli, Josipa Ivas, Aida Thiam e Seye Anta Badiane (entrambe classe 2002), e Erika Bric (2001) che arriva dall’Aibi Fogliano.

Al primo allenamento non potevano mancare le parole della veterana del gruppo, capitan Vicenzotti: "Oggi abbiamo cominciato la nuova stagione e le prime impressioni sono buone. La squadra durante l’estate è cambiata molto. Sono partite Elisa Mancabelli, Alessandra Mio e Matilda Ciotola e quindi il gruppo storico si è un po’ ridimensionato. Non sarà facile trovare la giusta chimica, ma credo che le ragazze nuove avranno voglia di allenarsi bene e dimostrare tutto il proprio valore. Ana (Ljubenovic, ndr) l’ho incontrata molte volte come avversaria, mentre Elena (Vella, ndr) l’ho vista solo recentemente durante l’Europeo di Udine. Ci sono poi molti nuovi giovani innesti che devo ancora conoscere bene".

"Quest’anno abbiamo cambiato anche allenatore – aggiunge Vicenzotti -, fattore non da poco: abbiamo quindi bisogno di un periodo di assestamento per ritrovare le dinamiche di squadre, ma sono comunque molto fiduciosa".

La stagione è davvero agli inizi, ma il capitano udinese dà subito un occhio al campionato. La Delser esordirà al carnera sabato 29 settembre contro Vicenza. "La Velco – sottolinea Vicenzotti – è sempre una squadra tosta da affrontare. In generale nel nostro girone le formazioni sono tutte ben attrezzate. Sono venute meno le trasferte in Sardegna, ma affronteremo le squadre lombarde che sono sempre organizzate e difficili da battere. Tutte le società hanno operato cambiamenti, rafforzandosi notevolmente: basti pensare a Crema, che ha preso Ivana Blazevic che era con noi lo scorso anno, e al Basket Club Bolzano che ha aggiunto al roster una giocatrice di livello come Mancabelli. Attenzione però anche a Carugate che ha aggregato al gruppo Giulia Maffenini e rispetto alla scorsa stagione potrebbe essere la mina vagante del campionato".

"Il nostro obiettivo – conclude il capitano delserino – sono i play-off. Con i nuovi acquisti e con la giusta continuità entrare nelle prime otto è un risultato alla nostra portata".