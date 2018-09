L’assessore allo sport del Comune di Udine Paolo Pizzocaro ha incontrato oggi, nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, la squadra femminile di pallavolo della Libertas di Martignacco. Presente all’incontro, il Presidente del club Bernardino Ceccarelli. “Sono anni - ha dichiarato l’assessore Pizzocaro rivolgendosi alle pallavoliste presenti in sala e al Presidente Cecacrelli - che lavoro nell’abito dello sport ma non mi abituo mai all’emozione che si prova nell’incontrare persone come voi, che si dedicano anima e corpo alla loro passione, sfidando le difficoltà con le quali certi sport si trovano purtroppo ad avere a che fare. Per questo vi viglio ringraziare anche a nome del sindaco, perché siete un esempio di serietà, determinazione e coraggio. Personalmente poi vi prometto che questa amministrazione considererà sempre come priorità lo sport e le realtà come la vostra, che si sviluppano sul territorio diventando veri e propri punti di riferimento per intere comunità, per le famiglie e per i ragazzi”.

La parola è quindi passata al Presidente Ceccarelli, che ha spiegato che “pur non avendo, il nostro club, la residenza a Udine, abbiamo ritenuto di presentare la squadra a Palazzo D’Arconco perché da friulani consideriamo Udine la Capitale del Friuli. Per noi l’appartenenza a questa terra, alle sue tradizioni e alla sua storia è un elemento di forte motivazione. È quindi per noi motivo di orgoglio essere qui oggi e voglio per questo ringraziare il sindaco, che già ci ha ricevuto da Presidente della Provincia, e l’amico Paolo Pizzocaro per la splendida accoglienza che ci hanno riservato”.

È seguito quindi uno scambio di omaggi: un gagliardetto della Libertas all’assessore e uno stemma di Udine alla squadra da parte del Comune di Udine.