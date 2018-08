Il goriziano Luca Braidot è medaglia d’argento agli Europei di Glasgow. Il campione di Mtb è salito sul secondo gradino del podio nella prova Cross Country maschile. Sul tracciato del Cathkin Braes Mountain Bike Trail, corre da vero e proprio protagonista, portandosi a casa una meritatissima medaglia.

Fin da subito nel vivo della corsa, l'azzurro - annunciato in grande condizione - mantiene le attese con una prova di grande tenacia e carattere: dapprima assieme al compagno di squadra Marco Aurelio Fontana, e poi in solitaria, Braidot non si arrende all'attacco iniziale dello squadrone svizzero e ingaggia poi un vero e proprio duello con Lars Forster.

Quando Braidot prende in mano l’iniziativa è subito seguito da Forster: i due hanno collaborato e si sono andati a giocare l’oro all’ultimo giro. Uno, due, tre scatti: Luca risponde sempre, ma alla fine si arrende all’ultimo attacco dell’elvetico, che sul finale si lancia in solitaria verso il traguardo.

Il titolo di campione europeo va quindi a Forster, con 23” di vantaggio sull'azzurro. In chiave medaglia di bronzo invece splendida la rimonta dell’iberico David Valero Serrano, apparso il più performante di tutti nell’ultimo giro. A completare la Top 5 altri due svizzeri: Fleuckinger e Indergand. Buonissima anche la performance degli altri azzurri in gara: Fontana occupa la casella numero 8 della classifica finale, mentre rientrano nella Top 20 anche il gemello di Luca, Daniele Braidot, e Mirko Tabacchi, rispettivamente 17esimo e 18esimo.

"Volevo una medaglia a tutti i costi, e sono molto felice di come è andata la gara. Ora però testa alla Coppa del Mondo di domenica prossima, dove mi piacerebbe replicare questo successo", ha commentato Luca Braidot.

Alla medaglia d’argento arrivano anche i complimenti del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. “Un nuovo grande risultato per un atleta del Friuli Venezia Giulia che ha disputato la gara dando brillante prova di tenacia e determinazione” è il commento di Zanin, che sottolinea inoltre la radicata tradizione che questo sport vanta nella nostra regione e le tante importanti manifestazioni che a esso sono dedicate.

“Una disciplina sportiva faticosa ed esigente che nella passione accomuna tutti e che nell'agonismo annovera tanti giovani talenti: dalle prove dei campioni come Braidot i nostri ragazzi - ha concluso il presidente - possono trarre esempio per affrontare le sfide della vita".