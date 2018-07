Hyundai Slovenia e Friulmotor sono pronte a sbarcare in Italia. Il team di Manzano e la filiale del Tricorno della casa coreana hanno deciso di supportare Luca Rossetti per due gare nell’ultima parte della stagione. Il pilota pordenonese, tre volte campione europeo e vincitore del trofeo tricolore di specialità nel 2008, guiderà la I20 R5 al prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia (31 agosto-1° settembre) e in un’altra prova in Italia (ancora da stabilire quale). Il braccio operativo di Hyundai Slovenia sarà Friulmotor, scuderia con cui già corre nel campionato nazionale del Tricorno sempre con la I20 affidata a Claudio De Cecco. Il team friulano, supportato a livello tecnico da Hyundai Motorsport Customer Racing, metterà a disposizione di “Rox” i suoi uomini e il suo know-how derivato dagli oltre vent’anni di esperienza nelle corse.

“Si tratta di un’operazione che abbiamo voluto fortemente – è il commento della famiglia De Cecco -. Siamo stati onorati della fiducia che Hyundai Slovenia ci ha concesso nuovamente e cercheremo di fare il massimo per soddisfare le esigenze di un pilota esperto e di qualità come Rossetti”.

Il pordenonese, secondo in classifica nella serie Irc, già vincitore di due rally nel 2018 (Lirenas e Taro), torna a guidare una Hyundai I20 R5: l’ultima volta fu proprio al rally del Friuli Venezia Giulia del 2017. Driver dotato di grandi qualità tecniche, oltre ad aver vinto il campionato continentale (2008, 2010 e 2011) e italiano si è imposto nella serie nazionale turca (2012) e si è aggiudicato l’ultima edizione dell’Irc vincendo tutti e quattro i rally in programma.

A ottobre 2017 è rientrato dopo anni nel campionato italiano per una gara, il Due Valli, riuscendo ad arrivare davanti a tutti. Nei prossimi due impegni con Friulmotor e Hyundai Slovenia sarà navigato da Eleonora Mori.