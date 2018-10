Nel fine settimana, Michele Pittacolo sarà impegnato in due eventi di grande importanza, portando la propria esperienza e sensibilità di uomo e sportivo. Venerdì 19 ottobre, alla casa della gioventù di Lavariano di Mortegliano, il portacolori della Pitta Bike parteciperà al convegno sul tema "Sport e Salute: donare è uno sport salutare", promosso dalla locale sezione dell'Associazione Friulana dei Donatori di Sangue. Michele, che è l'attuale campione italiano Avis su strada e che negli ultimi tre anni ha sempre vestito la maglia tricolore porterà la sua testimonianza di atleta di alto livello e donatore Avis di sangue e plasma.

Sabato 20 ottobre, nell'àmbito della festa di San Simone a Codroipo, dalle 14.30 in poi, Pittacolo sarà presente come ospite alla manifestazione Quadrivium Sports, organizzata dall'Asd Atletica 2000 e dalla Polisportiva Codroipo, con i ragazzi di diverse discipline sportive impegnati in giochi e dimostrazione di attività integrata a dimostrazione di come lo sport, a qualsiasi livello e in qualunque disciplina, sia un forte fattore di espressione personale e di socialità. All'evento Quadrivium Sports, Michele sarà presente assieme alla campionessa italiana di salto in lungo amputati Daniela Pierri e il paraciclista non vedente Samuele Liani, che corre con il tandem.

Questo comunicato è, infine, anche utile a ricordare che venerdì 26 ottobre, dalle 20.30 all'Auditorium Comunale di Bertiolo, Michele Pittacolo sarà il protagonista principale della festa "Insieme si vince... nello Sport e nella Vita", assieme agli atleti della Nazionale italiana di Paraciclismo, che anche a Maniago, ai Campionati del Mondo 2018, ha dato spettacolo e colto traguardi significativi.