Due giorni in montagna per affinare la preparazione pre-campionato e per ‘portare’ il calcio femminile all’ultima arrivata, in ordine di tempo, nella comunità friulana. ll Tavagnacco calcio dà il benvenuto ‘simbolico’ in Friuli a Sappada organizzando un mini ritiro, sabato 8 e domenica 9 settembre.

Il programma della due giorni prevede l’arrivo nel pomeriggio di sabato e lo svolgimento di una seduta di allenamento in loco. La domenica saranno tre le amichevoli in programma: alle 10.30 l’Under 17 del Tavagnacco affronterà il Keralpen Belluno, alle 14 la Primavera gialloblu scenderà in campo con il Portogruaro e alle 16.30 le ragazze allenate da mister Marco Rossi se la vedranno con l'Obi Brixen.

Questa trasferta sarà l'occasione anche per un incontro ufficiale tra le realtà amministrative ed economiche dei due Comuni, Tavagnacco e Sappada.