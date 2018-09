E’ calato il sipario sul Campionato regionale motocross. Con l’annullamento della prova di Versa, in programma sabato 22 e domenica 23 settembre, il trofeo si è chiuso dopo la quinta tappa, disputatasi a Gonars. Il comitato regionale della Federazione motociclistica italiana, visti gli oltre 200 iscritti per ogni round, ha constatato il buono stato di salute della disciplina ed è pronto a organizzare una serie di livello assoluto anche per il 2019.

A laurearsi campioni del Friuli Venezia Giulia ventidue centauri suddivisi in altrettante classi. A imporsi nel gruppo più prestigioso, l’Elite della Mx1, è stato il sacilese Andrea Cescon (Albatros), capace di mettersi alle spalle tutta la concorrenza su Honda 450 4T. Per il centauro liventino si è trattato dell’ennesimo titolo regionale. Sempre in Mx1, il vincitore tra i Fast è stato Matteo Bosticco (Romans, Ktm 450 4T) tra gli Expert Christian Basso (Caneva, Yamaha 450 4T), tra i rider Ivan Pugliese (Bannia, Ktm 450 4T) e tra i Challenge Davide Cretì (Caneva, Yamaha 250 2T).

Nella MX2, la classe Elite è stata vinta da Luca Palù (Caneva, Honda 250 4T), la Fast da Davide Beggio (Pedemontano, Kawasaki 250 4T), la Expert da Dario Lanfrit (Pedemontano, Honda 250 4T), la Rider da Davide Lucchese (Albatros, Honda 250 4T) e la Challenge da Federico Cicchini (Caneva, Husqvarna 125 2T). Tra le moto a 125 cc, la categoria senior ha visto mettere la firma di Marco Volpe (Albatros, Husqvarna) e quella junior è stata vinta da Davide Cucciniello (Albataros, Ktm). Tra le moto a 85 cc, Tommaso Morgot (Pino Medeot, Ktm) si è imposto tra i senior e il compagno di squadra Filippo Pivetta (Ktm) tra gli junior. Tra le moto a 65 cc, Samuele Spangaro (Pino Medeot, Ktm) è stato il primo tra gli junior e Davide Ca’ (Carso, Kawasaki).

Le tre classi veteran hanno avuto come protagonisti Dario Dal Bello (Pino Medeot, Husqvarna 350 4T) tra gli over 40, Paolo Mattiuz (Pedemontano, Ktm 250 2T) tra gli over 48 e Roberto Turitto (Aneip Olos, Kawasaki 450 4T) tra gli over 56. La classe femminile è stata vinta da Aurora Ladini del Pino Medeot (Ktm 250 4T) mentre nelle moto d’epoca Andrea De Cecco (Albatros) si è imposto tra le storiche su Yamaha 250 2T e Guerrino Zanardo (Pino Medeot) su Honda 250 2T ha portato a casa il titolo tra le Starcross.

A fare la parte del leone è stata la provincia di Pordenone con ben 13 titoli conquistati su 22.