Missione fase finale dell’Europeo di categoria per la nazionale Under 19, in ritiro a Lignano Sabbiadoro dove la Figc ha installato il quartier generale del gruppo 3 della Fase élite. Gli azzurrini, guidati da Paolo Nicolato, si giocheranno l’unico posto a disposizione per la Finlandia, dove si svolgerà la fase finale dell’Europeo (16-29 luglio), con Grecia, Repubblica Ceca e Polonia, nel torneo ospitato negli stadi di Udine, Cordovado e Lignano Sabbiadoro (ingresso gratuito).

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il capo di gabinetto della Regione, Agostino Maio, il vicesindaco e assessore allo Sport del comune di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Marosa, il responsabile dell’Ufficio Competizioni della Figc, Giovanni Spitaleri, il presidente del comitato regionale della Figc, Ermes Canciani, il tecnico della nazionale Under 19, Paolo Nicolato e i giocatori Filippo Melegoni, Enrico Brignola e Davide Bettella.

Una terra, il Friuli Venezia Giulia, a vocazione azzurra, il tema rivendicato dai due rappresentanti degli enti locali Maio e Marosa. “Abbiamo ospitato già diversi eventi – ha dichiarato Maio - dalle gare della nazionale maggiore a quelle dell’Under 20 e ringraziamo la Figc per aver reso possibile tutto ciò. Il binomio sport/turismo è sempre più inscindibile e noi siamo orgogliosi di ospitare il prossimo anno gli Europei Under 21, un evento che rafforzerà ancora di più il legame con la maglia Azzurra”. Entusiasta il vice sindaco Marosa: “Il connubio è iniziato con l’Under 20 e Lignano Sabbiadoro è ben felice di accogliere gli Azzurrini per questa Fase élite. Speriamo che la mia città porti fortuna all’Italia e che il torneo si concluda con la qualificazione alla Fase finale dell’Europeo”.

Giovanni Spitaleri ha portato il saluto del commissario straordinario Roberto Fabbricini e del direttore generale Michele Uva ricordando l’anniversario dei 120 anni della FIGC, mentre Ermes Canciani ha ribadito l’impegno del territorio a supportare gli Azzurrini durante i loro incontri: “Il nostro movimento vive di riflesso alle attività delle Nazionali, che sono al tempo stesso motivo di orgoglio e traino per le giovani generazioni”. E’ stata poi la volta del tecnico azzurro Paolo Nicolato, che ha sottolineato le insidie del girone di qualificazione: “Ricordo che passa solo una squadra, quella che arriva prima e le nostre avversarie sono agguerrite. Sono però fiducioso delle capacità di questo gruppo e penso ci siano tutti i presupposti per essere all’altezza dell’impegno”.

Anche il capitano degli Azzurrini, Filippo Melegoni, è della stessa idea e sprona i suoi compagni: “Ci conosciamo da molto tempo e quasi tutti noi abbiamo fatto la trafila delle Nazionali giovanili. Siamo ambiziosi e faremo di tutto per passare alla fase finale dell’Europeo”. Per Enrico Brignola, l’attaccante del Benevento autore ieri di un gran gol nel match di campionato con il Cagliari, è la prima convocazione con l’Under 19: “Sono molto contento di far parte di questa spedizione europea, mi sono perfettamente integrato in questa gruppo e sono convinto che faremo bene”.

L’Italia, in ritiro dall’11 marzo in Friuli, giocherà due gare allo Stadio ‘Teghil’ di Lignano contro Grecia e Polonia (il 21 e il 24 marzo alle ore 15.30) per chiudere poi con la Rep. Ceca allo Stadio Friuli di Udine (il 27 marzo alle 16.30). Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport con la telecronaca di Giacomo Capuano, salvo il primo match con la Grecia che andrà in differita il giorno dopo.

I CONVOCATI. Portieri: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana); difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Juventus); centrocampisti: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Inter); attaccanti: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Pescara), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Cremonese).

Staff – Capo Delegazione, Massimo Paganin; Allenatore: Paolo Nicolato; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Aldo Blessich; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gian Matteo Mareggini; Medici: Matteo Vitali ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Nicola Sanna; Addetto Stampa, Giuseppe Ingrati; Match Analyst: Francesco Bordin; Tutor scolastici: Stefano Presciutti e Saverio Albano.

Il calendario del Gruppo 3 della Fase élite del Campionato Europeo

Prima giornata (21 marzo)

Ore 12: Repubblica Ceca-Polonia (stadio Comunale di Cordovado)

Ore 15.30: ITALIA-Grecia (stadio ‘G.Teghil’, Lignano Sabbiadoro – differita RaiSport alle ore 16 del 22 marzo)

Seconda giornata (24 marzo)

Ore 12: Repubblica Ceca-Grecia (stadio Comunale di Cordovado)

Ore 15.30: ITALIA-Polonia (stadio ‘G.Teghil’, Lignano Sabbiadoro – diretta RaiSport)

Terza Giornata (27 marzo)

Ore 16.30: ITALIA-Repubblica Ceca (stadio ‘Friuli’, Udine – diretta RaiSport)

Ore 16.30: Polonia-Grecia (stadio ‘G. Teghil’, Lignano Sabbiadoro)