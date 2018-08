Torna sul lago dei Tre Comuni “Acromax”, la tappa di Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio. La competizione internazionale è in programma da martedì 9 a mercoledì 15 agosto nella Val del lago, dove si cimenteranno in volo i migliori campioni di volo acromatico provenienti da tutto il mondo.

Sono 45 i piloti che vi partecipano e che coloreranno i pomeriggi al lago dei prossimi giorni con le loro manovre spettacolari nel cielo della vallata: si decollerà dal monte San Simeone con atterraggio sulla riva ovest del lago da cui si potrà ammirare le manovre in volo ma anche direttamente dal grande schermo predisposto sulla riva del lago. La diretta sarà trasmessa anche via web alla pagina facebook di Volo Libero Friuli.

Nella giornata di martedì si svolgeranno le prove libere mentre con mercoledì partirà la competizione vera e propria: le prime due giornate di Acromax, nella sua forma “open”, sono convalidate anche come prova valida per il campionato italiano di volo acrobatico in parapendio. Una giuria composta da rappresentanti della Federazione Aeronautica Internazionale valuterà il volo e le manovre dei piloti che si sfidano per accedere alla prova mondiale.

La competizione si concluderà il 15 agosto con la proclamazione dei vincitori. Durante la competizione, che entrerà nel vivo dal primo pomeriggio, l’area di atterraggio sulla riva ovest sarà attrezzata per accogliere visitatori con attività dedicate ai bambini ma anche ad altre attività sportive quali palestra di roccia, canoa, escursioni e passeggiate sul territorio. “Acromax” è organizzata da Volo Libero Friuli nell’ambito del progetto Sportland in collaborazione con i Comuni di Trasaghis e Bordano e Uponadream, Chiodo Fisso, e Ski Team Friûl.