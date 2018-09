Il 20enne di Cerneglons, Nicolò Cargnello, sta dimostrando il suo meraviglioso stato di forma, conquistando ben due vittorie a distanza di cinque giorni. Domenica con i compagni Alceo Cargnello ed Ezio Tapacino si aggiudica a Cussignacco il 28esimo Trofeo Alberto Geretti, sbaragliando le 44 terne partecipanti e superando in finale (9-4) Eliano Del Frari, Raffaele Deganis e Adriano De Piero (Maxim – Pasian di Prato). Si sono arresi in semifinale i portacolori di casa con Trevisan-Nonino-Marangone e il Villaraspa di Andrian-Sartor-Scapinello.

Giovedì, invece, si è aggiudicato la notturna della udinese San Giorgio di via Grazzano; assieme al compagno Walter Boezio ha messo in riga le 34 coppie partecipanti. In finale hanno superato per 11-5 la Gemonese di Gabriele Contessi e Bruno Andreussi. Stop in semifinale per Coianis-Zermano (Del Corno) e Zoia-Cancian (Sanmartinese).

ALTRE GARE. In notturna a Virco, alla tradizionale gara interregionale a terne di categoria C, sono state 67 le formazioni partecipanti. Tra tutte si è imposta la Spilimberghese di Lorenzo Breda, Fabio Muzzatti ed Enrico Sarcinelli: si sono aggiudicati la finale per 11-1 contro la Sanmartinese di Mario Scodellaro, Livio China e Livio Bertoia. Non sono andati oltre la semifinale Basso-Gurnari-Zannier (Spilimberghese) e Salatin, Luigi e Valerio Zaros (Orsago).

Infine, a Trieste (Triestina), sabato si è disputata la gara promozionale della specialità petanque: la vittoria è andata alla formazione targata Falcomer dopo la finale contro Lucardi.

TRICOLORE. Questo fine settimana sono in palio i titoli italiani nei Campionati di società di prima, seconda e terza categoria. La prima categoria si gioca a Savona (Letimbro): a rappresentare i colori Fvg c’è l’udinese Pantianicco, campione regionale. La seconda gioca a Sassari (Ossese) e per noi c’è l’isontina Gradisca d’Isonzo. Infine, la terza gioca a Feltre (Pederobba) dove per il Friuli Venezia Giulia gareggerà la pordenonese Violis Maniago. In tutte e tre le fasi finali ci sono otto squadre da tutt’Italia; si giocherà la fase eliminatoria sabato con il sistema poule, per andare alle semifinali domenica mattina e alla finale nel pomeriggio.

APPUNTAMENTI. Domani a Udine (Gtn Laipacco) c’è la gara triveneta a coppie con abbinamenti di categoria BC e inferiori. In notturna a Tiezzo (Snua) si svolge la gara interregionale a coppie riservata alla categoria C. Il prossimo weekend ci saranno le finali nazionali di Coppa Italia per le categoria A, B, C, D e Femminile.