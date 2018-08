Si continua a parlare di Friuli Venezia Giulia, a Edimburgo, in Scozia, dove sono in corso gli Europei multidisciplinari. Questa volta è Noemi Batki, da 13 anni residente a Trieste, a vincere l'argento dei Campionati europei di tuffi dalla piattaforma da 10 metri.

Il doppio e mezzo rovesciato raggruppato è da 60.20 e con 315 punti Batki è seconda nella finale, dietro all'olandese Celine Maria Van Duijn che mette la freccia all'ultimo salto e vince con 319.10. Lacrime di gioia per lei, quasi incredula sul gradino più alto del podio. Al terzo posto con la medaglia di bronzo al collo c'è la tedesca Marja Kurio (oro nel sincro dai dieci metri a Londra 2016 in coppia con My Phan) che si ferma a 308.15. Molto inditero le inglesi Lois Toulson, prima in Coppa Europa a Kiev 2017 dalla piattaforma individuale e sincro e Robyn Birch, seconda nei dieci sincro agli Europei 2015 in coppia con Georgia Ward.

"Eccola qui - sorride felice Noemi - dopo due anni di duro lavoro l'abbiamo riconquistata. E' un argento che vale oro e speriamo che sia il primo passo di un percorso lungo".

"Sono sicura che domani, quando mi sveglierò, mi renderò conto di quello che è accaduto” continua Batki. “Oggi ho pensato a saltare e basta. Mi sento rinata. Nelle gare non riuscivo più a rendere come prima e ho capito che forse mi serviva un cambiamento. Questa medaglia non è un punto di arrivo ma rappresenta il punto di partenza; un nuovo inizio per poter credere in qualcosa di grande. Tra le medaglie che ho vinto quella d'argento agli Europei del 2010 in casa a Budapest resta la più bella ma questa di Edimburgo viene subito dopo".

Noemi Batki – tesserata per Esercito e Triestina Nuoto, allenata al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" di Roma da Domenico Rinaldi dopo una lunga carriera in cui è stata seguita dalla madre Ibolya Nagy - nel suo palmares vanta il bronzo dai 10 metri a Kiev 2017 e Rostock 2015, l'argento a Berlino 2014 e l'oro agli Europei di Torino 2011.

"Sto pensando a come poter dire pubblicamente grazie a questi splendidi atleti, che stanno dando il meglio di se stessi e sono i migliori portabandiera del Fvg oltre i confini nazionali” ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, appena appresa la notizia. “Non nascondo che mi piacerebbe organizzare per loro un momento in cui il Consiglio regionale potrà incontrarli ed esprimere loro tutto l'orgoglio che ci fanno provare quando scendono in gara con i nostri colori".