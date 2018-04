Sono già oltre un centinaio i piloti, in rappresentanza di 23 Paesi, che si sono prenotati per lo Spring Meeting, che dal 25 aprile al 1 maggio terrà tutti con il naso all’insù. Tra loro anche l’azzurro Christian Ciech e il campione del mondo in carica, il ceco Petr Benes. Ideato e organizzato dalla Flyve di Suan Selenati e Bernardo Gasparini in collaborazione con l’Aeroclub Lega Piloti, l’evento è inserito nel calendario della Federazione aeronautica nazionale e sarà valido anche come Campionato italiano.

Il cielo sopra la Pedemontana si colorerà già nella giornata di allenamento del 25 aprile. Dal 26 al 30 le diverse task, tappe di giornata con percorsi da completare nel minor tempo possibile, fino all’atterraggio al centro operativo. Decollo principale dal monte Valinis ma, a seconda delle condizioni meteo, potranno essere coinvolti anche due decolli in Slovenia e quelli del Cuarnan e del passo Pura. Si utilizzerà, quindi, parte della grande area di volo che ospiterà il Mondiale nel 2019 e, dal 27 luglio al 4 agosto, i Premondiali.

Non mancheranno, però, gli eventi collaterali. Fin dal 25 aprile la presentazione e il rinfresco di apertura al centro operativo di Travesio saranno anche occasione per un expo di prodotti enogastronomici del territorio e attività sportive, che si ripeterà anche nei giorni successivi.

Tanti anche i laboratori in programma per i più piccoli e per le famiglie e le domande e le curiosità alle quali si cercherà di dare una risposta, costruendo aerei di carta, paracaduti, mongolfiere e oggetti volanti. Il 28 aprile saranno inaugurate le installazioni del workshop di architettura. Lunedì 30 si chiuderà con le premiazioni e il rinfresco finale la parte agonistica, che il 1 maggio lascerà spazio a una vera e propria festa dello sport, con tante attività in programma.