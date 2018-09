Il conto alla rovescia verso l'appuntamento sportivo più atteso del settembre udinese è scattato. Domenica 23 settembre la Maratonina Internazionale Città di Udine, edizione numero 19, conquisterà ancora una volta il proprio affezionato pubblico con il suo fiume di atleti, oltre 1400, provenienti da ben 18 nazioni. Completamente rinnovato e velocissimo il tracciato, che si sviluppa sulle strade del Comune di Udine toccando Tavagnacco a nord.

PARTENZA ALLE 9.30. Le prime a partire, alle 9.25, saranno le carrozzine olimpiche; seguirà, alle 9.30, lo start della Maratonina Internazionale Città di Udine - Campionato nazionale Libertas - Triveneto Running: le premiazioni, unite a quelle del Palio dei Borghi, si terranno due ore più tardi, a partire dalle 11.30, sul palco di piazza Libertà.

STRAUDINE AQUA ERSA. La mattinata di domenica offrirà però anche la consolidata proposta della StraUdine Aqua Ersa: partenza alle 10.45, questa volta da via Manin. I partecipanti saranno impegnati su un tracciato di 7 km adatto a tutti, dai runner esperti alle nuove leve. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Gruppo Marciatori Udinesi. Per tutti maglietta tecnica e pettorale. Iscrizioni fino a un'ora prima della partenza della gara, nel gazebo di piazza Libertà.

IL PERCORSO DELLA MARATONINA. La linea di partenza della Maratonina (che sarà valida anche quale Campionato nazionale Libertas di mezza maratona) sarà posizionata in piazza Libertà, mentre in via Mercatovecchio si troverà il punto d'arrivo: il percorso sarà dunque ad anello e prevede un doppio passaggio per il centro storico di Udine (inclusa la stessa via Mercatovecchio), garanzia di forte suggestione sia per gli atleti impegnati nella competizione che per il pubblico. L'itinerario, adatto tanto ai runners più esperti quanto a quelli alle prime armi, si sviluppa completamente nel territorio del comune di Udine, che riconquista così il ruolo di cuore pulsante dell'evento.

Disegnato da Manuel Burello, con la preziosa collaborazione di Cesare Cosattini (Associazione Maratonina Udinese) e del Corpo di Polizia locale del Comune di Udine, il tracciato di gara è stato certificato dalla Federazione Mondiale di Atletica Leggera, nella persona di Stefano Bassan, misuratore internazionale dell’Aims - IAAF, che ha definito l'itinerario "uno dei più belli degli ultimi anni".

I TOP RUNNER. Sara Dossena, fresca campionessa italiana dei 10.000 su pista e su strada, ha raggiunto ottimi risultati nella maratona sia ai recenti europei che lo scorso anno a New York e si è migliorata anche nella mezza: a Udine la vedremo lottare con le africane, ma il tifo sarà tutto per lei. Nella categoria maschile, invece, numerosi atleti di punta arrivano dal Kenya e dal Burundi. Tra gli italiani Francesco Bona (atleta dell’Aeronautica che punta a un piazzamento di livello e soprattutto al miglioramento del suo personale) e Abdoullah Bamoussa, azzurro dei 3000 siepi alle Olimpiadi di Rio. E' australiana l’atleta che arriva da più lontano; tanti, al solito, i rappresentati degli Stati vicini, Austria, Slovenia e Croazia.

La presentazione dei top runners è in programma per le 18 di sabato 22 settembre, sul palco di piazza Libertà, alla presenza del testimonial Ruggero Pertile; contestualmente verranno presentati anche il Campionato Nazionale Libertas di Mezza Maratona, il Triveneto Running e il Palio dei Borghi.

RUGGERO PERTILE TESTIMONIAL. Il maratoneta Ruggero Pertile è il testimonial dell'edizione 2018 della Maratonina Internazionale Città di Udine. L'atleta torna, così, nella città che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni agonistiche: proprio di Pertile, infatti - primo e finora unico europeo capace di imporsi in una competizione riconosciuta fra le più valide, a livello tecnico, in campo internazionale -, era stata la vittoria alla Maratonina 2014, con l'ottimo tempo di 1h04’48”. Nel capoluogo friulano Ruggero Pertile ha anche registrato il record personale sulla distanza (1h02’17”), che rimanda all’edizione del Mondiale di mezza maratona 2007.

Nella sua lunga carriera il campione ha vestito più volte la maglia azzurra, partecipando a 2 Olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012, dove si classificò 10° e secondo atleta europeo), a quattro Campionati del mondo (Parigi 2003, Helsinki 2005, Taegu 2011, Pechino 2015) e a due Campionati d'Europa (Goteborg 2006 e Zurigo 2014). Si è ritirato dall'agonismo lo scorso anno ed è ora tecnico della Fidal.

PALIO DEI BORGHI. Ognuno dei 7 borghi storici di Udine schiererà due atleti, un uomo e una donna, che sul percorso della mezza maratona si contenderanno l'ambito trofeo, il Gonfalone 2017. La somma dei tempi fra le prestazioni dei portabandiera di ciascun borgo decreterà il vincitore (nel 2017 aveva trionfato Borgo San Lazzaro).

PREMIAZIONI. Le premiazioni della Maratonina Internazionale Città di Udine 2018 si terranno, insieme a quelle del Palio dei Borghi, alle 11.30, sul palco di piazza Libertà. La cerimonia si svolgerà alla presenza di varie autorità e dei rappresentanti degli sponsor. La festa continuerà con un pasta party in piazza Duomo: sarà in quella sede che si terranno, rispettivamente alle 12.30 e alle 13.30, le premiazioni della Triveneto Running (nonché delle categorie senior) e della StraUdine.

BORGO GEMONA APS. Nata lo scorso giugno, Borgo Gemona APS ha lo scopo di valorizzare e rivitalizzare una delle vie più belle ed eleganti della città, che vanta palazzi storici e prestigiose istituzioni culturali. Prima iniziativa pubblica dell’Associazione sarà la presentazione, domenica 23 settembre, del progetto “Defibrillatori – Via Gemona – la Via del Cuore", che prevede il posizionamento di due defibrillatori in aree esterne, ben delimitate e segnalate. Il piano ha subito ricevuto il sostegno di importanti sponsor: via Gemona sarà infatti la prima strada della città a dotarsi degli strumenti salvavita, da mettere a disposizione della cittadinanza, e lancerà questo significativo messaggio proprio in occasione del passaggio della 19° Maratonina Città di Udine. La formazione dei primi sei addetti all'uso dei defibrillatori è già avvenuta; ogni anno verranno "addestrate" sei ulteriori persone.

IL ROBOT HUNOVA. Durante la Maratonina di Udine il robot HUNOVA, frutto degli studi dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà a disposizione degli atleti e dei tecnici all’interno del laboratorio mobile Movendo Technoloy, in via Mercatovecchio: gli atleti potranno sottoporsi a una valutazione complessiva dello stato scheletrico-muscolare e posturale; potranno essere affiancati anche esercizi di defaticamento e stretching. La seduta dura circa 15 minuti. Movendo Technologies, la medical company nata con brevetti dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è certificata CE, FDA e ISO 13485. Il robot HUNOVA è stato insignito ad euRobotics del TechTransferAward2017 (il maggior riconoscimento europeo per il trasferimento tecnologico nella robotica) e del Premio della Meccatronica 2017 come startup italiana più innovativa. Ha inoltre ricevuto il Good Design Award, prestigioso riconoscimento nel campo del design internazionale.

ANNULLO FILATELICO. Uno speciale annullo filatelico dedicato alla Maratonina Internazionale Città di Udine verrà proposto in un gazebo allestito su piazzetta Lionello: sarà così possibile avere una cartolina personalizzata, a ricordo della giornata.

PARTNER. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Camera di Commercio di Udine, Udine&Gorizia Fiere, ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, Protezione Civile Regionale, Terzo Reggimento Genio Guastatori, Confcommercio Udine, Istituto Professionale Civiform, Lions Club Udine Duomo, Fidal Federazione Italiana Atletica Leggera, Centro Nazionale Sportivo Libertas, Associazione Nazionale Alpini - sez. di Udine, ASD Libertas Grions e Remanzacco, Uoei Gruppo Marciatori Udinesi, ASD Maratona Città del Vino, ASD Aquile Friulane, BROSTORUN, Associazione Radioamatori Italiani, Federazione Italiana Club Unesco, Associazione Settembre inVita, Messaggero Veneto, APS Borgo Gemona, CAFC Consorzio Acquedotto Friuli Centrale

Banca Popolare di Cividale (main sponsor), Despar, Bluenergy Group, Itas Assicurazioni, CDA, Arteni Intersport, Latterie Friulane, Acqua Dolomia, Autoservizi FVG Spa . SAF, Fuc Ferrovie Udine Cividale, Ceccarelli Group, Udine Mercati, Agras Delic Schesir, Oro Caffé, Villacher Bier – DBB Tavagnacco, Iacuzzo Gomme, Ca'd'Oro, Domus Medica, Italpol - Dome, Trudi, Astoria Hotel Italia e Hotel Friuli, Hotel Posta Forni di Sopra, Cicli Granzon, Le Tre Rose, Prontoauto e Tecnoauto, ProAction, Futura Palestre, Delser - Quality Food Group, Movita, Sandrigo Ingross, Salumificio Luigi Vida, Sintetica. Messaggero Veneto, Rai, Radio Gioconda.