La Maratonina Città di Udine e Cafc Spa stringono la prima alleanza per promuovere il messaggio cardine del consumo dell'acqua di acquedotto sana, controllata, conveniente e di qualità, che sarà la protagonista sabato 22 settembre alla Staffetta Scuole e della Mini Run.

“Inizia un percorso appositamente orientato agli studenti affinché si trasmetta alle giovani generazioni la sensibilità verso l'acqua del nostro acquedotto”, dichiara il presidente Cafc, Salvatore Benigno. Circa mille le borracce con logo Cafc Spa distribuite agli studenti-corridori, che riceveranno anche uno speciale welcome kit contenente materiale informativo sul ciclo dell'acqua, sul suo consumo responsabile e consapevole, oltre che sul rispetto dell’ambiente.

Saranno posizionate due fontanelle lungo il percorso della Mini Run, con specifici rollup con lo slogan Cafc. Il messaggio sarà declinato anche nel corso degli Educational per le scuole del Friuli, che saranno organizzati nel corso dell'anno scolastico in collaborazione con la Maratonina. “Siamo orgogliosi di essere riusciti a tracciare assieme all'Asd Maratonina Udinese questa nuova Grande Via per divulgare ciò che sta a cuore a Cafc” sottolinea Benigno, “ovvero promuovere il concetto della sicurezza dell'acqua del nostro acquedotto, prodotta in Friuli, sottoposta a severi controlli di qualità grazie anche all'avvio del Water Safety Plan, Piano di Sicurezza dell'acqua”.

Analogo entusiasmo e piena condivisione degli obiettivi esprime il presidente dell'Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon: “Siamo estremamente soddisfatti - dichiara - dell'avvio di questa importante sinergia, che ci auguriamo possa crescere nel tempo. Con Cafc condividiamo finalità comuni: anche la nostra associazione, infatti, vuole veicolare il messaggio dell'assoluta importanza del rispetto per la natura e di un uso intelligente delle risorse naturali, a cominciare dal bene più prezioso, l'acqua. Lo sport - conclude - può essere un importante strumento per diffondere questi valori”.