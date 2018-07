Era la giocatrice che serviva al Tavagnacco per mettere a disposizione a mister Marco Rossi una rosa completa in vista della prossima stagione. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, della società gialloblu si chiama Emma Errico, classe 1994, centrocampista avanzato, pedina fondamentale per dare sostegno alle punte del Tavagnacco.

Dopo tre stagioni al Cuneo, dove ha giocato insieme a Marta Mascarello (che ritroverà al Tavagnacco), e una al San Zaccaria (dove ha segnato 8 reti), Errico arriva in Friuli per confermare quanto di buono fatto negli ultimi anni, con l'obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità sfruttando al meglio i consigli di mister Rossi.