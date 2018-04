UNDER. Dopo il campionato regionale a squadre per la categoria Under 15, oggi alle 15 si gioca la fase interregionale: a Fagagna la Quadrifoglio sfida il Noventa, mentre a Conegliano la Saranese ospita la Gtn Laipacco. Le due vincenti passeranno alla fase nazionale, in programma il prossimo weekend a Noventa di Piave. I ragazzi saranno impegnati nelle prove di individuale, coppia, combinato, tiro di precisione, tiro a staffetta e tiro progressivo.

Nel campionato di società Under 18, Fagagna con Gabriele Bianchin, Michele Vidusso, Luca Miani e Ivan Marioni, pur con due vittorie nelle ultime due giornate, si piazza al terzo posto ma rimane fuori dalla fase nazionale.

PRIMA CATEGORIA. Il campionato regionale di prima categoria chiude l’andata con i seguenti incontri. Girone A: Romans-Val But 18-0, Pasch-Pantianicco 9-9; classifica: Manzanese 6, Pasch e Pantianicco 5, Romans 4, Val But 0. Girone B: Fiumicellese-Brugnera 8-10, Gradese-Forum Julii 13-5; classifica: Adegliacchese e Brugnera 6, Fiumicellese 4, Gradese e Forum Julii 2. Oggi alle ore 15 la 6° giornata con: Romans-Manzanese, Pantianicco-Val But, Forum Julii-Fiumicellese, Adegliacchese-Brugnera. Riposano Pasch e Gradese.

DAI CAMPI. Nella gara triveneta a coppie di categoria B di Cussignacco, gli udinesi Alessandro Feruglio e Manuele Trevisan (Adegliacchese) si fermano in finale (9-10) contro i veneti Michielon-Tedesco (Veronica). Nella gara a coppie di categoria C a Gemona del Friuli, vincono Roberto Casarsa e Michele Miani della Quadrifoglio, superando in finale (9-8) Patrizia Capellari e Giannetto Rocchetti (Adegliacchese).

APPUNTAMENTI. Domani (ore 8.30) a Lignano Sabbiadoro si disputa la prima prova di Coppa Italia nazionale a coppie di categoria A; in contemporanea si gioca la gara triveneta di categoria C. A Ronchi dei Legionari (Tre Stelle) si svolge la gara triveneta a coppie riservata alla categoria B. A Portogruaro (Granata), si svolge la prima selezione di Coppa Italia riservata alla categoria femminile.