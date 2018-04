Si è conclusa il campionato regionale a squadre per la categoria Under 15, dove i fagagnesi della Quadrifoglio si piazzano al primo posto, dopo aver superato per 10-2 la diretta inseguitrice Gtn Laipacco. Conclude al terzo posto la formazione di Buja. Ora, le prime due hanno ottenuto il pass interregionale e giocheranno sabato 14 aprile contro le squadre venete (Quadrifoglio-Noventa e Saranese-Gtn Laipacco) per ottenere il posto alla finale nazionale.

PRIMA CATEGORIA. Il campionato regionale di prima categoria riparte dopo la sosta pasquale con i seguenti incontri della 5° giornata: a Romans d’Isonzo Romans-Val But, a Pordenone Pasch-Pantianicco, a Fiumicello Fiumicellese-Brugnera, a Monfalcone Gradese-Forum Julii. Riposano Alpino Manzanese e Adegliacchese.

APPUNTAMENTI. Oggi a Fagagna (ore 15) si gioca la seconda tappa del campionato di società Under 18 con gli incontri Noventa-Marenese e Quadrifoglio-Saranese. Domenica (dalle 8.30) a Cussignacco si svolge la gara triveneta a coppie riservata alla categoria B mentre a Gemona del Friuli c’è la gara triveneta a coppie riservata alle categorie C e D. Dalle 9 a Noventa di Piave, terza tappa del campionato di società Under 18.

GARA EVENTO. Oggi e domani ad Alassio, prende il via la 65esima edizione della Targa d’Oro con una triplice manifestazione internazionale. In pista 24 coppie Juniores, 32 coppie femminili e ben 311 quadrette maschili, per un totale di 1.356 atleti con tanti big e campioni di tutta Europa. Domenica le fasi finali si giocheranno al PalaRavizza di Alassio con la diretta streaming.

CARNIA SPECIAL TEAM. Nella sede della bocciofila Triestina, con l’organizzazione dell’Acquamarina Team Trieste, si è disputata la seconda tappa del campionato regionale Fisdir. Nella sezione C-21, la squadra Carnia Special Team di Tolmezzo ha fatto incetta di premi classificandosi al primo posto nella prova di coppia con Daniela De Stales e Roberto Rosso, nel singolo femminile con Daniela De Stales e nel singolo maschile con Roberto Rosso, a cui si aggiunge il terzo posto di Matteo Sburlino. Una vera soddisfazione per il ct Bruno Rosso che si congratula con gli atleti per il loro impegno e gli assidui allenamenti svolti due volte alla settimana nel bocciodromo di Tolmezzo grazie alla collaborazione con la bocciofila Val But che dura da ben 16 anni.