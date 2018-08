Fra le grandi novità del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali Historic in programma nel fine settimana c’è il Rally Village allestito al centro commerciale Città Fiera di Martignacco, da quest’anno fulcro logistico della manifestazione.

Il Rally Village sarà attivo a partire da giovedì 30 agosto, ed è pensato per accogliere davvero tutti: piloti, addetti ai lavori, stampa, appassionati e pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti e offre diverse attrazioni distribuite in diverse aree del Centro Commerciale.

Vede coinvolti i parcheggi Est (verso la Fiera di Udine) e ospiterà il parco assistenza, l’info point del Rally, uno snack point, le verifiche tecniche, il riordino e la partenza ufficiale nella giornata di venerdì 31 agosto alle 13 per le auto storiche e alle 16.15 per le auto moderne. Durante le giornate del Rally al pubblico si consiglia di utilizzare il Central Park ovvero tutta la nuova area parcheggi all’ultimo piano del Centro Commerciale.

Al piano terra nel locale Bu.Co, si potrà degustare tutta la settimana il “pit stop menu” un menù creato appositamente dagli chef del Bu.Co per l’evento e sabato 1° settembre grande evento di chiusura, il “terza tappa party” che prevede l’happy hour dalle 18.30 e il Dj Set by Julio Montana con musica fino a tarda notte. Gli equipaggi son attesi al Bu.Co per la distribuzione del Road book e alla verifiche amministrative.

Al 1° piano della Outlet zone è stata allestita un’interessantissima esposizione di auto storiche e moderne così come al 1° piano lato ingresso est è a disposizione del pubblico uno spazio ad ingresso libero interamente dedicato alla mostra di tute da gara di piloti del Mondiale Rally, materiale storico e tante fotografie, per la gioia di tutti gli appassionati. Entrambe gli spazi saranno visitabili da giovedì 30 agosto al 1 settembre 2018 negli orari 11-19. Al piano terra presso piazza Show Rondò ci sono i simulatori di guida per adulti e bambini attivi dalle 14 alle 19 fino al 1 settembre.

Al primo e secondo piano della zona uffici saranno ospitate le aree riservate agli addetti ai lavori: al 1° piano nella sala Multiseum, vi è la sala stampa, al 2° piano la direzione gara.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l’itinerario completo della manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it.