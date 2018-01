Sci: a Tarvisio i campioni della Coppa del mondo

Occasione imperdibile per gli appassionati di sport invernali: domani 3 gennaio i visitatori che arriveranno a Tarvisio per trascorrere una giornata sulla neve avranno la possibilità di assistere agli allenamenti di preparazione per le gare di Coppa del mondo di sci alpino.



Grande attesa per l’arrivo dei campioni azzurri: in mattinata sulla pista C di Tarvisio si allenerà, infatti, la Squadra nazionale italiana maschile di slalom e la Squadra femminile di slalom e gigante.



Insieme agli italiani sarà presente, inoltre, il team della Nazionale femminile svizzera di slalom e la Squadra canadese maschile sempre di slalom.

“Accoglienza, ottima preparazione dei tracciati di allenamento e strutture di primissimo livello, sono tutti elementi che confermano come la nostra montagna sia attrattiva per gli atleti anche di massimo livello” spiega Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Una soddisfazione importante – aggiunge Bolzonello - per i poli sciistici regionali, ma anche un’occasione di promozione turistica. Questo sarà anche l’anno delle olimpiadi invernali in Corea del Sud, una stagione molto importante quindi per i nostri atleti che in regione troveranno una casa accogliente dove preparare al meglio la spedizione”. PromoTurismoFVG

in questo senso ha deciso di rendere questi allenamenti e altri eventi sportivi che saranno organizzati nella montagna regionale oggetto di riprese video in modo da raccontare attraverso il format “FVG Mountains Live” tutte le sfaccettature dell’offerta neve.