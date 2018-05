Lo Sky&Gas Golf Tour gioca “in casa”. È in programma sabato 5 maggio la tappa friulana del torneo itinerante organizzato da Sky Gas & Power. La società di Udine, che opera a livello nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas, ha promosso una sfida sui miglior green d’Italia confermando la sua vicinanza al mondo sportivo e l’attenzione alle fonti di energia sostenibili.

Lo Sky&Gas Golf Tour arriva al Golf Club di Udine, uno dei campi da gioco ritenuti tra i migliori a livello nazionale e internazionale per tecnica e natura. L’impianto di Fagagna sorge infatti sulle colline moreniche friulane offrendo uno spettacolare panorama sulle Alpi Giulie; con un tracciato di gara Par 72, le 18 buche sono tecnicamente impegnative e si sviluppano su una lunghezza di 7mila metri seguendo la tipica morfologia collinare della zona.

“Sport e natura fanno parte della filosofia di Sky Gas & Power”, afferma Stefano Caldarazzo, amministratore e fondatore della società. “Il mondo sportivo, che ci ha visti già presenti al fianco del tennis con il circuito Sky Gas & Power Tennis Rodeo e del basket grazie alla partnership con la pallacanestro Apu Gsa Udine, è probabilmente l’ambito che meglio rispecchia il nostro dinamismo in un settore dove la competitività è elevata. Essere fornitori di energia oggi significa fare scelte precise nel campo dell’ecosostenibilità e dell’attenzione al cliente perché solo creando un clima di squadra è possibile raggiungere importanti obiettivi”.

Lo Sky&Gas Golf Tour è un torneo a tre categorie Stableford a 18 buche, riservato ai giocatori maggiorenni; ad ogni tappa verranno premiati i primi due classificati in ciascuna delle tre categorie, 1 lordo ed 1 lady che accederanno alla finale nazionale che si svolgerà il 30 settembre al Golf Club di Udine; in palio c’è un soggiorno in una località esclusiva. I vincitori della tappa di Roma, al Marco Simone Golf Club, che accederanno alla finale sono: Carlo Proietti Carlo (primo lordo), Camilla Cecchini (primo netto prima categoria), Andrea Pietrangeli (primo netto seconda categoria), Andrea Angelucci (primo netto terza categoria), Tatiana Cabukovà (primo ladies), Lou Jomng Woo e Augusto Bruccoleri (premi speciali).

Dopo le tappe al Golf Club Bologna, all’Asolo Golf Club e al Marco Simone Golf Club di Guidonia, il tour prosegue il 13 maggio al Golf Club Padova di Galzignano Terme e il 26 maggio al Poggio dei Medici Golf Club di Scarperia. A giugno toccherà il Golf Club Villa Condulmer di Mogliano Veneto per poi arrivare il 7 luglio in Sardegna al Pevero Golf Club in Costa Smeralda, il 21 luglio al Golf Puglia San Domenico di Fasano. Prima di fare rientro a Udine per la finale, il 19 agosto sarà al Golf Lignano di Lignano Sabbiadoro e il 2 settembre al Royal Park Golf I Roveri di Fiano.