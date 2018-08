Elena Virgili è una nuova calciatrice del Tavagnacco. Classe 1995, il difensore arriva dal Permac Vittorio Veneto, squadra in cui ha militato nelle ultime stagioni. Per lei, nata a Udine, si tratta di un ritorno in Friuli, visto che ha già indossato le maglie di Chiasiellis e Bearzi. Il suo compito sarà quello di rinforzare la difesa gialloblu dopo la partenza di Michela Martinelli e il mancato rinnovo di Roberta Filippozzi.

Anche lei sarà a disposizione di mister Marco Rossi da mercoledì 8 agosto, quando sul campo di Adegliacco si ritroverà la squadra per l'inizio della preparazione in vista dell'inizio del Campionato.