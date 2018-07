Il Tavagnacco ha raggiunto un accordo con la calciatrice Nike Winter per la prossima stagione. Si tratta di un difensore austriaco di 28 anni, che nell’ultima stagione ha militato nel Wien. Una giocatrice di esperienza, che ha indossato anche le maglie della nazionale e del Graz, disputando due edizioni della Champions League. Una pedina che potrà certamente dare una mano al reparto difensivo della squadra gialloblu.

Winter in questi giorni è arrivata a Tavagnacco per vedere le strutture utilizzate dalla squadra del presidente Roberto Moroso, oltre che per firmare il contratto. Felice di essere ‘sbarcata’ in Friuli, accompagnata dal direttore sportivo Vincenzo Zangrando e dal vicepresidente Domenico Bonanni, ha espresso il desiderio di poter iniziare prima possibile la preparazione per prendere confidenza con il sistema di lavoro di mister Marco Rossi e per conoscere le sue nuove compagne.