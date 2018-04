Va in scena la settima giornata di ritorno della serie A femminile. Dopo uno stop di una ventina di giorni per gli impegni delle nazionali, il Tavagnacco torna in campo ospitando al Comunale di via Tolmezzo il Ravenna Woman (si gioca sabato 14 aprile alle 15). Friulane terze in classifica con 34 punti, le romagnole sono terzultime, ferme a quota 11. All’andata le gialloblu si imposero con un secco 5 a 1 grazie alle doppiette di Polli e Catena e alla rete di Brumana. Tra le note positive dell’incontro, il ritorno di Elisa Polli, che dopo l’infortunio al ginocchio patito a Bari a inizio gennaio, può finalmente tornare a disposizione di mister Rossi.

"In queste settimane – spiega Marco Rossi – abbiamo avuto delle ragazze impegnate con le nazionali che sono tornate un pochino ‘scariche’. Sarà necessario dare a queste giocatrici la giusta concentrazione e la giusta motivazione per spingerle a fare bene anche in campionato. Confido che il Tavagnacco saprà andare in campo con la condizione e la convinzione necessarie per fare bene e riprendere il cammino interrotto dalla sosta".

Di Polli abbiamo già detto, ma ci sono novità anche per le altre infortunate gialloblu: "Clelland è stata una settimana in Scozia per rifinire la rieducazione dell’arto e quindi dovrebbe ricominciare a lavorare sul campo dalla prossima settimana. Peressotti ha iniziato a correre e la sua riabilitazione prosegue, ma in questo caso i tempi sono più lunghi".

Ormai alla fine del Campionato mancano 5 partite, 3 delle quali si giocheranno in Friuli. L’obiettivo, come più volte ribadito, è riuscire a chiudere al terzo posto in classifica. "Vogliamo fare più punti possibile, per arrivare all’ultima partita in casa della Juventus con un margine di sicurezza sulle squadre che inseguono. Per riuscirci serviranno determinazione e impegno, cominciando già contro il Ravenna".

Queste le altre partite della giornata: Empoli-Agsm Verona, Juventus-Brescia, Chievo-Fiorentina, Res Roma-Pink Bari, Atalanta Mozzanica-Sassuolo.