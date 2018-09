Sabato 29 settembre scatta l'ora X. Quel momento che tutti i tifosi aspettano da qualche tempo con ansia e curiosità. Il momento di vedere all'opera la Tinet Gori Wines Prata versione 2018-2019. I ragazzi di Luciano Sturam scenderanno in campo al PalaPrata per la prima amichevole stagionale. Lo faranno in un match che ha animato tutte le annate sportive precedenti: il “derby del Livenza” che vedrà opposti i passerotti alla Pallavolo Motta di serie B. Uno scontro che ha sempre richiamato un folto pubblico e del sano campanilismo, sempre sui binari della correttezza considerando gli eccellenti rapporti che intercorrono tra i due club. C'è un palpabile interesse tra gli appassionati per vedere finalmente all'opera i nuovi acquisti e applaudire nuovamente gli eroi della storica promozione.

L'occasione sarà propizia anche per sottoscrivere i nuovi abbonamenti stagionali, far sentire la propria vicinanza alla squadra e non perdere neanche un minuto di gioco dei passerotti.

Ma sabato il sodalizio del presidente Nerio Belfanti vuol far conoscere ai tifosi il mondo Volley Prata al suo completo. Spazio, quindi, a tutti gli sponsor e le autorità che sostengono i gialloblù in questa nuova ed entusiasmante avventura. Ma, soprattutto, spazio a tutti i tesserati che compongono le squadre di Volley Prata. Sperando che tra di loro ci possano essere i giocatori, ma anche i dirigenti e gli allenatori, di domani.

IL PROGRAMMA

Ore 17: Tinet Gori Wines Prata (A2) – Pallavolo Motta (B)

Ore 19: saluto delle autorità

Ore 19.30: presentazione Ufficiale di tutte le squadre del Volley Prata

Appuntamento al PalaPrata (Via Volta 36 – Prata di Pordenone) dalle 16.30 di sabato.