ìVado a vanvera'. Per una sera, giovedì 27 settembre, non sarà un semplice modo di dire, ma un'irrinunciabile occasione per dialogare con Gianni Corsolini, uno di quei grandi personaggi, pioniere della pallacanestro moderna, che hanno inventato, con il proprio impegno e la propria passione, la 'mania collettiva' che è stato il basket in Friuli negli anni Settanta, con la prima epopea arancione della Snaidero del cavalier Rino. Un sentimento di amore sviscerale per la pallacanestro che dura ancora oggi.

'Vado a vanvera' è un libro, un diario che Corsolini presenterà il 27 settembre alle 21 al BH Pub di Campoformido, il vero punto di ritrovo dei baskettari friulani. Soprattutto un modo per dialogare con coloro che saranno presenti sui problemi attuali nei rapporti generazionali e non solo. La serata rappresenterà anche il modo migliore per ritrovare un vecchio amico, uno di quelli che il grande basket udinese l'hanno visto nascere e l'hanno aiutato a crescere, uno di noi che sarà fantastico abbracciare nuovamente.

Per partecipare alla cena precedente all'incontro con Gianni Corsolini è importante prenotarsi presso il BH Pub, telefonando al 348-2596943 entro mercoledì 26 settembre.

Per chi si prenotasse, il programma comprende la cena alle 20 e la successiva partecipazione alla tavola rotonda che sarà moderata da Davide Micalich e vedrà la partecipazione delle più importanti autorità regionali in campo sportivo e giornalistico. Per chi volesse partecipare solo alla tavola rotonda-presentazione, l'ingresso è libero a partire dalle 21.

Tutte le informazioni su cena e tavola rotonda sulla pagina www.facebook.com/BHPubCampoformido.