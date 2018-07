Una grande festa nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano, con il varo della passera Barcolana 50 e il lancio della Polo del Cinquantenario prodotta da SLAM, ha aperto ufficialmente oggi le celebrazioni per la 50esima edizione della regata più grande del mondo, in programma a Trieste dal 5 al 14 ottobre. Dopo le presentazioni di Milano e Londra di inizio luglio - che hanno avviato la promozione nazionale e internazionale dell’evento attivando anche la commercializzazione dei pacchetti turistici, che stanno avendo un grande successo - oggi è stata la volta della festa in “stile barcolana”, organizzata nel terrapieno di Barcola, storica sede della Società Velica di Barcola e Grignano, con le autorità locali e i co- organizzatori, il Comune di Trieste e l’Autorità Portuale (Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale), la Guardia Costiera, la Fondazione CRTrieste, la Camera di Commercio della Venezia Giulia e tanti soci e amici della Barcolana, oltre ai partner, a partire dal Main Sponsor Generali e ai tanti marchi che supportano ogni anno l’evento.

“Questa di oggi - ha dichiarato il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - è una festa unica e particolare: per celebrare l’edizione numero 50 dell’evento abbiamo voluto varare la nostra Barcolana50, la barca che meglio ci rappresenta e racconta la nostra storia, che parte da lontano, da quella frase pronunciata dai nostri fondatori: “Hai una barca, hai una vela? Allora puoi partecipare”. Ispirati dalle nostre origini, abbiamo realizzato nei mesi scorsi una barca, una passera della tradizione adriatica, innovandola. Attorno a un tavolo abbiamo messo il progettista Federico Lenardon, il velaio Mauro Parladori con Olimpic Sails, Giorgio Ferluga e i maestri d’ascia del Cantiere Alto Adriatico, Motomarine per l’attrezzatura, la nostra esperienza e professionalità, il supporto economico del nostro sponsor SIAD: in poche settimane è nata Barcolana50, ed è una barca che ci rappresenta perfettamente; tradizione, modernità, rispetto per l’ambiente, la forza del know how Adriatico che sono i pilastri di Barcolana, della nostra gente di mare, dell’economia blu del Nord Est”.

LA POLO DEL CINQUANTENARIO - Il varo della barca coincide quindi con quello dell’evento, che ha visto oggi la presentazione della Polo del Cinquantenario, colore Marine Blue, prodotta da SLAM: “Barcolana è indimenticabile, ogni Barcolana lo è. L'edizione numero 50 è però anche irripetibile: un'icona. SLAM celebra l'evento degli eventi con una linea di capi e accessori che gridano la voglia di dire “io c'ero”. Non solo un omaggio alla regina delle regate pop, ma veri e propri must destinati a lasciare un segno e scolpirsi nella memoria di tutti gli amanti del mare, delle competizioni e dei grandi momenti della storia”.

ISCRIZIONI APERTE - Sono aperte le iscrizioni online alla cinquantesima edizione, e il primo a formalizzare la propria partecipazione è stato il friulano (residente a Udine) Stefano Miani, con la sua “Psiche”. Dopo il record di iscritti raggiunto nella scorsa edizione, quest’anno la Barcolana vuole ringraziare tutti i partecipanti, e ha pensato un regalo - oltre alla tradizionale sacca SLAM - per tutti gli iscritti, in linea con la Cinquantesima edizione: un diario di bordo dedicato agli armatori e ideato da Fincantieri e una coppia di tazze “vintage” in stile marinaro, personalizzate con il logo Barcolana, in edizione limitata solo per gli iscritti, e regalate in coppia. Sono prodotte in metallo e smaltate, e sono due (una rossa e una blu, come i colori dell’evento) per evocare e ricreare i momenti conviviali della crociera, dei racconti di mare e di avventure vissute, anche in Barcolana. Il regalo viene aggiunto al contenuto della sacca di Barcolana, che prevede tanti doni: oltre alla Polo SLAM, alla sacca da marinaio stessa, sono confermati infatti per il secondo anno i buoni Despar per acquistare nei punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar la cambusa per la regata con un forte sconto, il caffè e la tazza Illy e numerosi altri prodotti che verranno via via svelati.

#CEROANCHIO - Nel corso della conferenza stampa, il presidente Gialuz ha presentato anche #ceroanchio l’hashtag ufficiale della 50.a edizione della Barcolana, che permetterà a tutti i velisti e al pubblico dell’evento di raccontare non solo la Barcolana “in corso” ma anche di andare indietro nel tempo, condividendo immagini e ricordi delle precedenti edizioni. “Il Cinquantesimo della Barcolana - ha spiegato Gialuz - non è una autocelebrazione, ma è il racconto costruito dai partecipanti, da quanti hanno vissuto in mare o a terra l’evento. Sono già un migliaio le immagini arrivate, pubblicate sul nostro sito web attraverso un “wall” e condivise sui social. Ringrazio tutti i fotografi che hanno seguito Barcolana in questi anni e hanno voluto condividere con noi le loro fotografie, e ringrazio tutte le persone che stanno mandando le loro immagini, facendoci scoprire storie e momenti di Barcolana che non abbiamo mai visto. Ne aspettiamo altre, tantissime, per continuare ad alimentare quel racconto condiviso che è, da sempre, nel DNA di Barcolana”.

ANTEPRIMA - Nel corso della presentazione di Barcolana il presidente Gialuz ha anche anticipato quello che sarà il coinvolgimento visivo della città nell’evento: “In occasione della Barcolana50 vogliamo che tutta la città sia coinvolta. Siamo partiti dal concetto del Gran Pavese, il carosello di bandiere che nella marineria rappresenta la festa e la celebrazione di un successo. Abbiamo rielaborato le bandiere del Gran Pavese, realizzando una sequenza di simboli che evocano il nostro logo e la nostra promozione internazionale: stiamo producendo delle bandiere che doneremo a chi abita lungo le Rive, affinché i palazzi di Trieste possano partecipare alla Barcolana, ed essere protagonisti vestendo a festa, “pavesando” - come scrisse Gillo Dorfles ricordando la sua Trieste d’altri tempi - la città”.

CANDIDA IL TUO EVENTO - E’ attivo dal 21 luglio, e si chiuderà il 5 agosto, un “bando” per proporre iniziative collegate a Barcolana50: le associazioni e le realtà che vogliono partecipare possono proporre il proprio progetto. Sarà, per la prima volta, un “calendario partecipato”: Barcolana in città, il contenitore di eventi relativo alla festa a terra della Barcolana, che ogni anno vede oltre 300 manifestazioni, è per la prima volta aperto alle associazioni e imprese del territorio che possono così proporre il proprio evento e organizzarlo assieme a Barcolana. Si possono proporre eventi culturali, sociali, sportivi, attività turistiche che dovranno svolgersi tra Muggia e Duino Aurisina nella fascia temporale compresa tra il 5 e il 14 ottobre 2018. Per candidare il progetto base compilare il form online all’indirizzo https://form.jotformeu.com/BarcolanaCultura/bando-eventi-Barcolana50

BARCOLANA EXPERIENCE - Nelle conferenze stampa di inizio luglio a Londra e Milano Barcolana con Musement e con la collaborazione tecnica di Cividin Viaggi ha ideato e lanciato Barcolana Experience, una serie di attività che è possibile acquistare sia su www.barcolana.it che su www.musement.com/it/. Le Experience turistiche stanno avendo grande successo, tanto che alcune tipologie di pacchetti sono quasi in esaurimento. Si tratta di pass per poter godere la vista della regata del 14 ottobre da location privilegiate, soggiorni in barca per due o più notti, fino agli emozionanti tour nella città di Trieste, degustazioni incluse. “Barcolana Experience – ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz – è uno strumento turistico estremamente importante per Barcolana: permetterà infatti di associare al nostro evento azioni di promozione del territorio e di incoming. Musement ha il know how e le facilities per commercializzare la manifestazione e far sì che il nostro pubblico trovi il modo di vivere la regata e la città al meglio: in mare a vela, in motoscafo a seguirla da spettatore, da terra, in elicottero. Il nostro obiettivo è quello di organizzare un grande evento, ma anche quello di promuovere Trieste e il Friuli Venezia Giulia, e creare valore per l’economia locale: Barcolana è il miglior momento dell’anno per visitare Trieste”.

IL MERCHANDISING - Per il secondo anno, dopo il successo nell’edizione49, Barcolana avrà un proprio merchandising dedicato all’evento, in grado di promuovere il marchio Barcolana che valorizza il rebranding effettuato nel 2016. In vendita, durante l’evento, una serie di prodotti con il marchio Barcolana, dagli occhiali alle borse, fino a una bicicletta elettrica pieghevole pensata per stare anche nella stiva di una barca, con speciali dettagli in legno che la rendono marinara e celebrativa della cinquantesima edizione della regata.

I TOP EVENTI DELL’EDIZIONE 50 - Barcolana ha rilasciato il calendario dei “Top Eventi” di Barcolana: sono numerose le iniziative che verranno presentate a inizio settembre, nella seconda parte del road show di promozione che coinvolgerà Venezia, Roma, Genova, Monaco di Baviera e ulteriori località italiane, puntando a dei “microtarget” per favorire la promozione turistica e aumentare la quota di pubblico che proviene da fuori città e fuori regione.