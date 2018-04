In occasione della ricorrenza della costituzione dello Stato patriarcale friulano - 3 aprile 1077 - il Consiglio regionale e l'Arlef (Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana) hanno presentato gli atti della 2a Conferenza regionale di verifica e proposta sull'attuazione della legge 29/2007 dedicata alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione della lingua friulana. La Conferenza, che ha registrato una larga partecipazione di soggetti interni ma anche esterni alla Regione, inclusi dei confronti con rappresentanti della Galizia e del Galles, si è tenuta a dicembre dello scorso anno.

Durante l'incontro di oggi, organizzato a Udine nella sala Pasolini della sede della Regione, è stato rimarcato il significato del 3 aprile quale momento importante per tutta la comunità friulana. Si tratta di una vera festa - hanno affermato gli organizzatori - tanto per rievocare quanto per ripensare in chiave moderna le forme di autogoverno e di rappresentatività che per anni hanno caratterizzato la Patria del Friuli.

Battersi per la festa del Friuli, per l'esposizione della sua bandiera - è stato aggiunto -, significa battersi per un popolo che vuole ancora dire la sua, anche se si tratta di una piccola realtà; significa battersi per tutti quei popoli, in particolare in Europra, che chiedono la propria autonomia. La Conferenza ha rappresentato un momento di confronto serio e articolato, non una mera liturgia di intenti, ma un vero dibattito sulla politica linguistica portata avanti in regione dal punto di vista delle leggi e della loro applicazione.

Il 3 aprile non è la "Festa di coloro che parlano in friulano" - è stato detto a seguire -, ma di coloro che parlano magari tedesco o sloveno o hanno origini venete ma vivono in Friuli e si sentono friulani. Durante la Conferenza sono emerse situazioni di difficoltà: ecco che la politica dovrebbe prenderne atto e adottare gli adeguati provvedimenti.

Si può affermare che la Festa della Patria del Friuli è un momento sentito da parte dei cittadini, che registra una sempre maggiore partecipazione e attenzione. L'auspicio - è stata la riflessione finale - è che il Consiglio regionale la appoggi sempre di più. Le istituzioni, ma così le scuole, l'università, i Comuni e tutti gli enti locali, devono far sì che la politica delle lingue minoritarie sia sostenuta in maniera adeguata o sarà tutto inutile.

La presentazione, in Regione a Udine, degli atti della 2a Conferenza sull'attuazione della legge regionale 29/2007 dedicata alla lingua friulana ha costituito l'occasione per illustrare anche il programma delle celebrazioni ufficiali della Fieste de Patrie dal Friul - Festa della Patria del Friuli, la quale sarà ospitata da Valvasone Arzene a 941 anni dalla nascita dello Stato patriarcale friulano.

L'evento è in programma per domenica prossima, 8 aprile, a partire dalle 10.30. Il corteo, accompagnato dalla banda della Società Filarmonica Valvasone, partirà dalla Casa comunale di Arzene, in piazza del Municipio, per giungere in piazza 73º Lombardia, dove sarà esposta la bandiera del Friuli. Alle 11.00, nella chiesa di San Michele, don Daniele Rastelli, delegato del vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone, e don Italico Gerometta concelebreranno la messa in friulano con l'accompagnamento delle corali delle parrocchie di Arzene, San Lorenzo e San Martino al Tagliamento.

La cerimonia civile si svolgerà invece a Valvasone, a partire dalle 12.30, nell'auditorium delle scuole Erasmo di Valvasone. Dopo la lettura della bolla dell'imperatore Enrico IV, che rappresenta l'atto di fondazione della Patria del Friuli, sarà il momento dei saluti delle autorità, cui seguirà l'annuncio del vincitore del bando per la composizione dell'inno ufficiale della Patria del Friuli, indetto dall'Istitut Ladin Furlan Pre Checo Placerean.

A cominciare dalle 14.30, nel castello di Valvasone Arzene andrà in scena lo spettacolo teatrale itinerante "Pachis e Patrie", a cura della Matarans Academy, Piccola scuola di teatro per ragazzi "La compagnia dei guitti". Ideato appositamente per la Festa, lo spettacolo narra i fatti realmente accaduti nella notte di San Martino del 1582 nella pianura friulana. Sono programmate cinque rappresentazioni: alle 14.30, alle 15.15, alle 16.00, alle 16.45 e alle 17.30. Ciascuna è stata pensata quale percorso a tappe che gli spettatori compiranno, accompagnati dagli attori, all'interno della suggestiva cornice medievale. I posti sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione entro il 4 aprile, contattando l'ufficio IAT di Valvasone, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Tel. 0434 898898, e-mail: info.valvasone@gmail.com Con la stessa modalità sarà possibile prenotare il pranzo sociale - sempre entro il 4 aprile - presso la mensa delle scuole Erasmo di Valvasone.

Alle 15.30 e alle 17.00, nel duomo di Valvasone, sono invece programmate le visite guidate allo splendido organo realizzato da Vincenzo Colombi nel 1533, accompagnate da un concerto (basterà presentarsi nei due orari indicati).

Chi non potrà partecipare alla Festa della Patria, dalle 11.30 alle 12.45 potrà seguire lo speciale, in diretta, della trasmissione "Il Campanile della Domenica", in onda su Telefriuli, Canale 11 e in streaming sul sito www.telefriuli.it

Ma non è tutto, perché le celebrazioni della Festa della Patria non si limitano alla giornata ufficiale dell'8 aprile. Sono, infatti, precedute da un calendario ricco di eventi - con manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze, presentazione di libri e molto altro ancora - promossi su tutto il territorio friulano da parte di Comuni, enti e associazioni.

Questa sera, alle 20.45, a Casarsa, nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, si svolgerà "Note di storia Patria. Serata di storia e musica friulana". L'evento sarà suggellato da un brindisi finale con i "Colaçs", i biscotti della tradizione.

Domani, mercoledì 4 aprile, alle 20.45, a San Giorgio della Richinvelda, nell'Auditorium della biblioteca ci sarà un incontro di approfondimento sulla relazione del Patriarca Bertrando di Aquileia con gli intellettuali dell'epoca dal titolo "Bertrando e l'Universitas Studiorum. Circolazione di intellettuali, libri e idee nella Patria del Friuli del XIV secolo".

Giovedì 5 aprile, alle 20.45, ad Arzene, nella sala consiliare della Casa comunale, sarà presentato il libro "Il Friuli in Europa. L'Europa in Friuli - Memorie di uno storiografo" alla presenza degli autori.

Venerdì 6 aprile, alle 20.45, a Valvasone, presso la sala Roma del municipio, sarà proiettato il docu-film "Missus. L'ultima battaglia", che racconta la storia degli ultimi preti di Glesie Furlane, e la loro giornaliera battaglia per mantenere viva la lingua friulana.

Sabato 7 aprile, alle 17.30, a Casarsa, nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, si svolgerà il convegno "Dov'è la mia patria", durante il quale si rifletterà sull'identità e le sue dinamiche nel Friuli del III millennio tracciando un percorso ideale da Pasolini ai giorni nostri. Inoltre, dalle 15.00 alle 17.00, in collaborazione con la Pro Loco Casarsa della Delizia, sarà possibile visitare i luoghi pasoliniani a Casarsa. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.pasolinifriuli.it.

Infine, sabato 7 aprile, alle 20.45, a San Lorenzo (Valvasone Arzene), presso le ex scuole elementari, ci sarà lo spettacolo teatrale in lingua friulana "Curviei scjampats" del Teatro Incerto.

A queste iniziative si aggiungono la seconda edizione della staffetta delle lingue minoritarie (partirà sabato 7 aprile da piazza Capitolo, ad Aquileia, per arrivare a Varmo, da dove ripartirà il giorno dopo alla volta di Valvasone Arzene) e il concorso a premi Emozions furlanis in viac pal teritori (indirizzato alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di tutto il Friuli) giunto alla ottava edizione e le cui premiazioni si terranno il 20 aprile nel Salone di Palazzo Antonini Belgrado, a Udine.

Il calendario dettagliato degli eventi è disponibile sul sito Internet dell'Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana, www.arlef.it.

Terzo e non ultimo evento collegato alla presentazione degli atti della 2a Conferenza regionale dedicata alla lingua friulana, l'annuncio della ricerca universitaria vincitrice del bando 2017 promosso dal Consiglio regionale per l'assegnazione di una borsa di studio, incentrata sul tema "L'ordinamento giuridico della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della specialità regionale e allo sviluppo della stessa".

Si è trattato - è stato spiegato - di una analisi di tipo retrospettivo e storico, con cui abbiamo spinto all'osare. Il lavoro in cui abbiamo ritrovato questo spirito è la tesi di Martina Basana, che sarà discussa anche durante la prossima sessione di laurea in Giurisprudenza dell'Università di Udine, che si terrà questo mese. L'elaborato approfondisce un tema di rilievo per l'identità del Friuli, ossia l'organizzazione territoriale della Regione FVG, con particolare riferimento alle aggregazioni caratterizzanti i governi locali. Il titolo della tesi è, infatti, "La disciplina dell'ordinamento degli enti locali come elemento caratterizzante e come strumento di valorizzazione e di sviluppo dell'autonomia speciale della Regione Friuli Venezia Giulia".