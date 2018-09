Un’interessante occasione per i cittadini di Gonars e dei paesi limitrofi. A partire dal 4 ottobre, infatti, sarà possibile partecipare a una serie di incontri incentrati sulla cultura, sulla storia e sulle tradizioni friulane, che si svolgeranno tutti i giovedì, sino al 6 dicembre, con inizio alle ore 20.30, presso la struttura “Casa Gandin”, inaugurata a inizio settembre. In questo modo, l’amministrazione intende aprire al resto della popolazione le porte della casa per anziani e centro di servizi assistenziali, in modo da rendere l’edificio un punto di incontro per tutta la comunità.



Il ciclo di serate “Ator ator dal pradisut” nasce da un’idea dell’assessorato alla cultura, biblioteca civica “Daniele di Bert” e sportello associato per la lingua friulana ed è realizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età di Palmanova.



Il primo appuntamento, fissato per giovedì 4 ottobre, è con Dario Zampa e lo spettacolo di teatro-canzone “Voie di identitât”, una riflessione sul Friuli di ieri e di oggi. Seguiranno gli incontri con Raffaele Serafini, vincitore del Premi San Simon e oste di Contecurte, la proiezione del film su Jacum dai Zeis e ci sarà anche l’occasione per assaggiare alcune ricette a base di erbe spontanee. Nel programma, inoltre, rientrano anche le serate con l’autore, in compagnia di Paolo Mosanghini (11 ottobre), Paolo Medeossi (25 ottobre), Angelo Floramo (8 novembre) e Loredana D’Ambrosio (22 novembre). Ingresso gratuito. Per informazioni, visitare il sito istituzionale del Comune di Gonars.