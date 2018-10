Numerosi brani in ricordo della Grande Guerra eseguiti in prima nazionale saranno il flucro della serata di martedì 23 ottobre nella Chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli. Le esecuzioni saranno curate dalla Filarmonica Slovena, la più antica e blasonata istituzione musicale dello stato confinante, che le ha presentate in prima mondiale lo scorso mese nel concerto dedicato alla musica vocale.

Il concerto a seguito del progetto regionale Kulturni center Lojze Bratuž, dal titolo Spomini/ Memorie 1918-2018, farà tappa a Gorizia per la presentazione di brani popolari sulla guerra e l'amore, curati dal compositore Hilarij Lavrenčič, e a Trieste con il 'Requiem' di Mozart eseguito al teatro Verdi con coro e orchestra della Filarmonica.

La tappa cividalese vedrà protagonisti anche gli esemble di ottoni e percussioni mentre gli autori dei brani sono gli sloveni Katarina Pustinek Rakar, Larisa Vrhunc, Črt Sojar Voglar, Andrej Misson, Vitja Avsec, Brina Jež Brezavšček, Andrej Makor e Tomaž Habe.