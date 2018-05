Torna all'Immaginario Scientifico di Pordenone l'appuntamento con la Notte Immaginaria: sabato 12 maggio i bambini da 7 a 11 anni potranno passare un'intera notte al museo, alla scoperta delle abitudini e della scienza dell’uomo delle caverne.



Dalla sera di sabato fino alla mattina di domenica dopo i giovani curiosi di scienza avranno modo di scoprire, in modo divertente e coinvolgente, com'era la vita degli uomini primitivi, come vivevano milioni di anni fa quando non c’erano le case, i termosifoni o i supermercati, cosa mangiavano e quali conoscenze scientifiche avevano. Calandosi nei panni dei nostri antenati, si cimenteranno in giochi, attività e in un laboratorio pratico per cercare di rispondere ad alcune delle tante domande che riguardano la vita dei nostri antenati.



La sperimentazione continua, poi, nelle sale del museo, tra tornadi di fuoco, illusioni ottiche, specchi acustici, giochi di leve e tanti altri sorprendenti esperimenti.

E al ritorno dal lungo viaggio nel tempo… tutti a nanna! Al termine delle attività i bambini si accampano nelle sale del museo, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni d’avventura, prima di fare ritorno a casa.

Il costo è di € 39,00 a bambino (€ 35,00 ridotto “fratello/sorella”). Iscrizioni via mail all’indirizzo iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it.

Informazioni: 0434542455, www.immaginarioscientifico.it