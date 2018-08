Martedì 21 agosto, alle 20.45, presso la sala consiliare del comune di Casarsa della Delizia, a Palazzo Burovich, nel corso di una serata ricca di interventi, letture e proiezioni di audiovisivi e condotta da Paolo Garofalo, verrà presentata la edizione 2018 quest’anno dal tema “Pasolini e la patria del Friuli”.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Casarsa con l’associazione Primavera ’90 l’adesione del Centro Studi Pasolini e del Comune di Zoppola nonché dell’associazionismo locale.

Prenderanno la parola i sindaci di Casarsa e di Zoppola, Lavinia Clarotto e Francesca Papais, e l’assessore alla cultura casarsese, Fabio Cristante.



Parteciperà anche Piero Colussi, il presidente del Centro Studi Pasolini. Quest’anno molti storici locali e studiosi di Pasolini ( Giuseppe Mariuz, Piero Colussi, Andrea Del Col, Antonio Panciera, Nerio e Claudio Petris) coordinati da Garofalo interverranno alla serata. I luoghi prescelti per dialogare sono quelli del territorio di Zoppola, come segnala il sottotitolo Al castello di Zoppola tra fiumi,acque di risorgiva, mulini, filande e chiesette.



Ma un’altra novità è la dedica della pedalata ad Angela Felice, la ex direttrice recentemente scomparsa. L’omaggio sarà reso con la lettura-ricordo di Daniela Zorzini del teatro udinese, nonché con alte letture di Alessandra Culos e Gilberta Antoniali.

Infine un piccolo riconoscimento per il 93enne Renato Lena, l’amico di Guido Pasolini, per essere il decano delle pedalate alle quali non è quasi mai mancato. Un serata quindi per gli amici di Pasolini da non perdere.