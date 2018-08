Il lungolago di Barcis attende, anche quest’anno, le ragazze che si ritroveranno per la finale regionale di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia” valida per l’ammissione alle prefinali nazionali di “Miss Italia 2018”.



Domenica 12 agosto, infatti, alle ore 21.00 i riflettori si accenderanno sullo spettacolo che vedrà le concorrenti che in questi mesi si sono aggiudicate le varie selezioni, protagoniste sul palco di sfilate con abito elegante, body ufficiali del concorso e gioielli Miluna.



L’appuntamento, che consentirà alla vincitrice di partecipare alle “Prefinali nazionali” di “Miss Italia” sarà organizzato dal Comune di Barcis, dalla Pro Loco, presentato da Michele Cupitò e coordinato dall’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti che gestisce in esclusiva in Friuli Venezia Giulia gli eventi legati al più prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto alla settantanovesima edizione.



Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Instagram e facebook “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it.